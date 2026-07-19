Još jedna tragedija potresla je region. Jedanaestogodišnji dečak Ivan izgubio je život nakon što se utopio u Dunavu, dok je sa prijateljem pokušavao da se okupa u reci.

Prema navodima očevidaca, dvojica dečaka ušla su u vodu nedaleko od obale kako bi se rashladila. U jednom trenutku jedan od njih počeo je da tone i da se bori za život.

Njegov drug je, uplašen, istrčao iz vode kako bi pronašao odraslu osobu i pozvao pomoć. Međutim, dok se vratio sa meštanima, jedanaestogodišnji Ivan već je nestao ispod površine reke.

Odmah je pokrenuta potraga, a policija je pronašla telo dečaka pre nego što ga je snažna rečna struja odnela nizvodno.

Posebno je potresno to što su lokalne vlasti u Kozloduju samo dan ranije još jednom upozorile građane da je i ovog leta na snazi zabrana kupanja, plivanja i korišćenja plovila u neobezbeđenim i neuređenim delovima Dunava, upravo zbog velikog rizika od nesreća.

Ovo nije jedina tragedija na bugarskim rekama ovog leta. Početkom jula četiri osobe izgubile su život u reci Strumi kod sela Pastuh. Tada su se utopili muškarac (67) i žena (62), koji su ušli u reku pokušavajući da spasu svoje unuke, osmogodišnju devojčicu i jedanaestogodišnjeg dečaka.