U okviru programa „Korak bliže – inkluzivna poseta Beogradu u susret EXPO 2027“, na Beogradskom sajmu održana je manifestacija posvećena promociji inkluzije, ravnopravnosti i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom u društvenom životu.

Program je realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, na čijem čelu je pomoćnica ministra Biljana Barošević.

Manifestacija je započela organizovanom posetom Hramu Svetog Save, gde su učesnici imali priliku da, uz stručno vođenje, obiđu jedan od najznačajnijih pravoslavnih hramova i upoznaju se sa njegovim duhovnim i kulturnim značajem. Poseban deo posete bio je posvećen razgledanju hramskih relikvija i upoznavanju sa bogatim nasleđem srpske pravoslavne tradicije.

Nakon obilaska, učesnici su se okupili u Hali 5 Beogradskog sajma, gde je organizovano druženje uz svečani muzički program.

Poseban pečat manifestaciji dalo je Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, jedan od najstarijih horova u Srbiji, osnovan davne 1838. godine. Pod umetničkim vođstvom i dirigentskom palicom magistra Vere Carine, hor se predstavio izvođenjem kompozicija duhovne i svetovne muzike, ostavivši snažan utisak na prisutne.

Magistar Vera Carina, koja je master studije solo pevanja, klavira i kamerne muzike završila na Državnom konzervatorijumu „P. I. Čajkovski“ u Kijevu, već više od dve decenije uspešno vodi ovaj ugledni ansambl, negujući tradiciju horskog pevanja i muzičku kulturu.

Manifestacija „Korak bliže – inkluzivna poseta Beogradu u susret EXPO 2027“ još jednom je pokazala koliko su kultura, duhovnost i zajedništvo važni u izgradnji inkluzivnog društva, u kojem svako ima priliku da bude ravnopravan učesnik zajednice.

Organizatori su poručili da će i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom sličnih programa, sa ciljem da se kroz kulturne, obrazovne i društvene aktivnosti dodatno osnažuju vrednosti inkluzije i solidarnosti, piše Pink.