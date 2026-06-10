Alpinistkinja iz Srbije, Smiljana R. (27) poginula je tokom planinarenja na Prokletijama, kada je propala je u provaliju duboku 250 metara.



Tragična smrt mlade alpinistkinje potresla je celu Srbiju, ali i njen rodni grad Lazarevac. U razgovoru sa meštanima, saznali smo da je bila voljena i poštovana od strane svih koji su je poznavali.

- U subotu je vodila grupu na taj vrh. Bila je vođa i u društvu dvojice iskusnih alpinista. Ona je bila profesionalac, a ne amater kako su preneli neki mediji. Trebalo je da zaobiđe stenu, ali je samo propala. Zbog sastava stena, koje su krečnjačke, samo je propala niz liticu visoku 250 metara. U subotu niko nije mogao da priđe telu, u nedelju je izasla vojska i policija ali ni kopnenim ni vazdušnim putem nisu mogli da je izvuku. Porodica je u šoku. Znali su da obožava alpinizam i nije bilo polemike oko toga. Bila je uzoran đak, student, ćerka i rođaka. Dete za primer i što je njoj bilo najvažnije odlican planinar. Samo Bog zna što je uzeo na mestu koje je najviše volela. Velika tragedija, mlado dete, život je bio pred njom - rekao je vidno potreseni komšija.

Podsetimo, do nesreće je došlo kada je Smiljana pokušala da zaobiđe stenu, i okliznuvši se propala u provaliju duboku 250 metara. Vrh Prokletija koji je Smiljana želela da osvoji među alpinistima je poznat kao nepristupačan, i tek je pre dve godine po prvi put pokoren.

Akcija potrage, u kojoj su učestvovali Gorska služba spasavanja Crne Gore (GSS) i brojni planinari-alpinisti, a potraga je trajala tri dana.

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