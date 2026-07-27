"Evo tu smo došli:

Alo, ljudi, je l’ ovo politički pokret ili mystery box?

Kažu: izlazimo na parlamentarne izbore. Dobro, s kojom listom? Ko je podnosi? Ko potpisuje? Ko je ovlašćeno lice? Ko odgovara? Ili će i to da iskoči iz plenumskog šešira pet do dvanaest?

Na izbore mogu kao grupa građana, ne moraju da budu stranka - to je jasno. Ali i grupa građana mora da ima sporazum, ovlašćena lica, dokumentaciju, kandidate i potpise.

Ko to konkretno priprema i ko će formalno stajati iza liste? Registrovane političke stranke moraju da imaju statut, organe, zastupnike, odgovorna lica i program. Ovde, izgleda, dovoljno je imati nalog na mreži i poručiti: "Veruj nam, bato."

Gde je zvaničan spisak aktivnih plenuma? Gde su zapisnici, odluke, način glasanja i odgovornosti? Ko sastavlja listu, ko ima pravo veta i ko odgovara kad se nešto odluči?

Nema jasno predstavljenog političkog pravca. Nema celovitog programa. Nema jasnog stava prema EU i NATO-u, spoljnoj politici ni međunarodnim političkim vezama. EU zastave kao da prolaze neku tajnu bezbednosnu proveru.

Ko je odlučivao da li su poželjne ili nepoželjne? Gde je ta odluka? Ko ju je izglasao? Pokažite zapisnik, nije valjda i on u blokadi.

A gde su stavovi o decentralizaciji? O Vojvodini? Sandžaku? Nišu i jugu Srbije? Istočnoj Srbiji, Boru, Zaječaru, Negotinu i Majdanpeku? O lokalnoj samoupravi, regionalnom razvoju i tome da cela država ne bude predgrađe Beograda?

O Kosovu imamo Memorandum, krst na čelu i nacionalno obojene poruke. Dobro. Ko ga je napisao? Ko ga je usvojio? Koji su plenumi glasali za njega? Gde su zapisnici i rezultati glasanja? Ko je prikupljao potpise, ko čuva podatke potpisnika i ko je posle toga odlučio da objavljuje takve političke stavove? Ko je finansirao bine, ozvučenje, prevoz i logistiku? Ko je birao i pozivao govornike?

A novinari? K’o da su dobili kolektivni godišnji. Niko ozbiljno da isprati nastanak pokreta, mrežu fakultetskih naloga, njihovu istoriju, povezivanje, promene imena, prekide rada i gašenje pojedinih profila. Još gore, pojedini novinari, mediji i javne ličnosti vode otvorenu propagandu za pokret čiju strukturu, finansiranje, postupak odlučivanja i politički pravac istovremeno ne mogu da objasne.

Na kraju ispada da je jedino potpuno transparentno to što ništa nije transparentno.

Nije problem što nema jednog vođe. Problem je što nema javno proverljive strukture, odgovornosti ni politike, a od građana se već očekuje glas i blanko poverenje.

Pitanje je prosto: ko upravlja ovim političkim projektom i čija je ovo predstava?"