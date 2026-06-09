U šumi kod Beograda, u naselju Stepin Gaj, 2019. godine dogodio se neobičan i tragičan slučaj u kojem je preminuo 57-godišnji muškarac tokom intimnog susreta sa svojom partnerkom.

Prema dostupnim informacijama, par je došao automobilom u šumski deo i planirao da provede vreme nasamo. Tokom susreta muškarcu je iznenada pozlilo, nakon čega je izgubio svest. Uprkos brzoj reakciji njegove partnerke i pozivu Hitnoj pomoći, lekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.

Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila usled srčanog udara, koji je, prema nalazima, izazvan kombinacijom fizičkog napora i prekomerne upotrebe stimulativnih sredstava za potenciju. Navodi se da je muškarac uzeo veću količinu lekova nego što je preporučeno, što je moglo doprineti kobnom ishodu.

- Muškarac je u šumu došao automobilom sa svojom devojkom, koja je tri godine starija od njega. Planirali su da imaju odnos u kolima, pa je on posegao za lekovima za potenciju "vijagra", koje je sa sobom poneo. Popio je jednu tabletu, ali pošto ona nije odmah delovala, odlučio je da popije još dve, iako je na uputstvu jasno naznačeno da dejstvo stimulansa počinje tek za pola sata - kazao je tada izvor za beogradske medije.

Nakon tragedije, telo je prebačeno na obdukciju, a porodica preminulog je, prema navodima, odbila da preuzme vozilo i druge lične stvari, nakon što su saznali okolnosti smrti.

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