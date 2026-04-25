Beograđanin M.S. (56) preminuo je 2017. godine od srca, ali pod okolnostima svojstvenim pravom filmskom trileru, a na kraju je istina sve šokirala

Naime, sve je krenulo kobne noći kada je zazvonio telefon u Hitnoj pomoći, javio se operater, a sa druge strane veze začuo se ženski glas. Prijava je zvučala kao težak infarkt i ekipa je odmah poslata na lice mesta.

- Bilo je oko dva sata posle ponoći. Javila se žena i rekla da je njenom suprugu pozlilo i da je bez svesti. Dežurni lekari su se odmah uputili na adresu. Tamo su ih dočekale dve prilično uspaničene gospođe u ranim četrdesetim godinama. Ispričale su šta se dogodilo. Prema njihovim rečima, čovek je iznenada počeo da se trese, uhvatio se za grudi i srušio. Lekari su uradili sve što su mogli na licu mesta, a zatim su pacijenta hitno prevezli u Urgentni centar- navodio je sagovornik.

U pratnji vozila Hitne bile su obe žene. Predstavile su se kao supruga i sestra i bile, prema rečima sagovornika, zabrinute i u šoku. Svi zajedno stigli su u Urgentni centar, gde je počela borba za život sredovečnog Beograđanina.

- Lekari su više puta pokušali reanimaciju, ali je situacija bila veoma teška. Borili su se za njegov život, ali nisu uspeli da ga spasu. Pacijent je umro nešto pred zoru - rekao je tad izvor.Zaposleni u Urgentnom centru su pozvali suprugu i sestru koje su sve vreme čekale na hodniku. Saopštile su im da čoveku spasa nije bilo, izjavili im saučešće. One su plakale, pa su se nekako smirile, a tek potom je usledio pravi šok.

- Spremili smo umrlicu koju mora da potpiše neko od rodbine. Ponudili smo dvema gospođama da potpišu, ali su one to odbile, jer, kako su nešto kasnije objasnile - nisu u srodstvu s preminulim! Zbunjeno smo se pogledali, nikome ništa nije bilo jasno - pričao je sagovornik.

Onda je klupko počelo da se odmotava.

-Dve žene su konačno priznale jednoj sestri iz medicinske ekipe da su sa pokojnim M.S. bile u nekoj vrsti ljubavne veze koja je trajala pet dana. Oni su te noći, kao i više puta prethodnih dana, svi zajedno imali seksualne odnose. Tokom jednog takvog M.S. je pozlilo i spasa mu nije bilo. Svi smo bili u potpunom šoku kada smo saznali pravu istinu - pričao je izvor.

Prava porodica pokojnog M.S. obaveštena je o njegovoj smrti tek ujutro. Njegova sestra, ali ovog puta prava, došla je da identifikuje preminulog, preuzme telo i potpiše umrlicu.

Odmah po dolasku u Urgentni centar doktori su posumnjali da je M.S. koristio neki od jačih seksualnih stimulansa, poput „vijagre“, s obzirom na to da je bio u veoma teškom stanju, ali je imao erekciju!

Zbog neobičnih okolnosti smrti naloženo je da bude urađena obdukcija, a rezultati su pokazali da je M.S. koristio kokain, koji je, između ostalog, i jak seksualni stimulans i koji je jedan od uzroka jakog infarkta.