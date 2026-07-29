U muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno" preminulo čak 18 takmičara kroz nekoliko godina, kada se sabere sve do poslednje sezone.

Jedan od takmičara iz "Nikad nije kasno" koji je preminuo je Slobodan Miljković, poznatiji kao dvojnika Antonia Banderasa.

On je umro 25. februara 2018. u svojoj 52 godini života, a nedavno se njegova poruka opet provukla na društvenim mrežama.

- Četvoro dece je ostalo bez oca, a ja bez moje duše, bez moje ljubavi, bez mog prijatelja, mog oslonca, mog stuba- napisala je Slobodanova supruga pre sedam godina.

Najstariji učesnik emisije „Nikad nije kasno“ Živadin Žića Kojić preminuo je u 81. godini 2020. godine.

- Moje pesme su živele u narodu i pre Granda, živeće i posle Granda. Naravno, svestan sam da su moje pesme mnogo popularnije od mene. Nisam se po cenu života laktao da bih došao pred kamere. Slava je preteško breme za moje nejake kolege. Danas ima mnogo „slavnih“, ali, kad bi došlo do „zadnjeg suda“ mnogi bi stradali na pravdi Boga. „Slavne“ kolege delim u tri kategorije: svestan da zna i zna koliko zna; misli da zna, a ne zna da ne zna; i ne zna koliko ne zna - rekao je svojevremno.

Zoran Kostić, poznatiji kao Oki je preminuo u 67. godini života nakon kraće bolesti.

"Vole te tvoj ćerke, žena i unuci"

Kale Dijamant, pobednik prve sezone „Nikad nije kasno" je preminuo u 54. godini. On je pronađem u svom stanu u Nemačkoj.

- Ostaješ zauvek u našem srcu, za nas si i dalje živ. Najbolji oče, najbolji deda i najveća naša zvezdo, počivaj u miru. Vole te tvoj ćerke, žena i unuci – stojalo je u objavi porodice Stanković na njegovom Fejsbuku.

Posle mesec dana stogla je još jedna tužna vest, premino je njegov rođeni brat Boža Radosavljević (63) koji je takođe bio učesnik šoua „Nikad nije kasno“.

Umro nakon koncerta

Milutin Sretenović Sreta (75) preminuo je 2021. godine. On je preminuo u hotelskoj sobi u Makarskoj i to nakon što je održao spektakularan koncert sa svojom grupom „Mostar Sevdah Reunion“.

Učesnik prve sezone i finalista šoua „Nikad nije kasno“ Milorad Pavlović Arsa preminuo je 2021. u 63. godini života.

Od posledica korona virusa preminuo je i Dragan Milojević Japanac (62), advokat, pevač, bajker i nekadašnji učesnik šoua „Nikad nije kasno“.

- Ovo je veliki gubitak za sve nas koji smo ga poznavali i koji smo voleli da slušamo njegovu muziku. Pamtićemo ga kao veselog i nasmejanog pevača, entuzijastu i advokata – izjavila je Zorica Akerman, njegova koleginica iz takmičenja.

Tokom takmičenja 2022. godine preminuo je Ibrahim Hajradinović Ibro (60). Vest o iznenadnoj smrti potvrdili su njegovi prijatelji koji su istakli da se godinu dana nakon operacije pankreasa borio kao lav.

- Ibro je jedan od pobednika ovog serijala, svaki njegov nastup definitivno pokazuje da je na pravom mestu i da je pravi borac- prokomentarisao je tada Saša Milošević Mare.

Faruk Karić (68) iz Mostara, preminuo je 16. oktobra 2022. nakon duge i teške bolesti.

Đura Đalinac je u 45 godini života došao u muzičko takmičenje Žike Jakšića preminuo je 2023. godine.

- Lekari kažu da se rak trbušne maramice teško dijagnostifikuje, da je to još uvek neistraženo do kraja, ali uz pomoć terapije sad ide na bolje. Uporan sam, slušam lekare i za sad sve dobro podnosim.Ranije nisam mogao da se pomerim, niti da spavam od bolova, sad već toga nema, hvala bogu. Borim se i boriću se dokle god budem mogao, imam zbog koga i zbog čega da istrajem u toj borbi– rekao je neposredno pre smrti.

Nekadašnji rukometaš Goran Stanković iz Skoplja izgubio je najvažniju bitku 16. jula 2023. godine.

Nekadašnja takmičarka Vesna Kuprešak (55) iz Požarevca preminula je 13. decembra 2023. godine nakon duge i teške bolesti.

- U maju 2021. godine su mi dijagnostifikovali rak jajnika i materice, a već u junu operisana sam na Kliničkom centru u Beogradu. U bolnici sam „fasovala“ i virus, pa su me prebacili na Karaburmu, inače kovid bolnicu. Šta da vam kažem, tek sam se operisala i onako „rovita“, sa tek skinutm koncima krećem u novu borbu. Osamnaest dana sam sam se borila da preživim, krvna slika mi je bila jako loša, gvožđe opalo, a nakon cele torture i borbe smršala sam čak 32 kilograma- govorila je Vesna u ispovesti.

Na početku prošle godine iznenada je preminuo i Dragutin Dimitrijević Guta. Pevač nas je napustio u 59. godini života nakon kraće i teške bolesti.

Umrla sestra Merime Njegomir 2024. godine



Vest o smrti sestre Merime Njegomir i nekadašnje učesnice šoua „Nikad nije kasno“, Nine Pavić potresla je čitavu javnost 2024. godine.

- Kada je došlo do objavljivanja mog albuma i kada se sve zahukatalo, neko drugi je imao drugačiji plan za mene i sasekao me je jednom vrlo ozbiljnom bolešću. Treba ljudi da znaju da sve što je rešivo nije problem- istakla je Nina jednom prilikom.

Nekoliko dana posle Nine Pavić, preminuo je i Mijo Babalj. Nekadašnji učesnik „Nikad nije kasno“ izgubio je bitku sa teškom bolešću, a mnogi su ga upamtili kao najvećeg zavodnika u staroj Jugoslaviji.

Pevačica Jasna Bošnjaković, koja se proslavila učešćem u „Nikad nije kasno“, preminula je 12. februara 2025. godine, u 48. godini života.

Branislav Banda, čuveni poštar iz takmičenja „Nikad nije kasno“ i komšija Žike Jakšića preminuo je ove godine.

Alo/Grandonline

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