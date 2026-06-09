Rama je u intervjuu za briselski Politiko kazao da je Iran umešan u "hibridni rat" dezinformacija u vezi sa projektom i protestima u toj zemlji, što je Teheran odbacio.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei je te tvrdnje ocenio kao "smešne optužbe" i naveo je da albanske vlasti pokušavaju da izbegnu odgovore na zahteve građana.

Bagei je komentarisao i naziv protesta "flamingo revolucija", dodajući da je optužba o iranskom uticaju izrečena bez dokaza i sugerisao je da ona ima političku pozadinu.

Rama podelio bizaran AI video

Rama je, u međuvremenu, na svojim društvenim mrežama podelio nekoliko "omiljenih" transparenata s protesta, a zatim i bizaran video generiran veštačkom inteligencijom koji ga prikazuje u kožnom miniću i brushalteru, kako glumi influensera koji se javlja s mesta protesta.

"Ko god je ovo napravio, svaka mu čast", napisao je Rama u opisu videa.

Albanski građani protestuju u Albaniji i u više država, uključujući SAD, Kanadu, Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Italiju i Grčku, zbog planiranog investicionog projekta vrednog 1,4 milijarde dolara povezanog sa zetom američkog predsednika Džareda Kušnera.

Protesti su počeli krajem aprila nakon ograđivanja zemljišta u Zvernecu kod Valone, koje je deo šireg projekta razvoja luksuznog turističkog kompleksa, a koji uključuje i ostrvo Sazan.

Projekat razvija privatna investiciona firma "Affinity Partners" zajedno sa partnerima. Građani zahtevaju obustavu projekta, promenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i Raminu ostavku.

Evropska komisija je upozorila Albaniju da ne ugrožava proces pristupanja EU, posebno u oblasti zaštite životne sredine i zakonskih izmena o strateškim investicijama.