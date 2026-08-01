Pevač Tomislav Čolović, koji je ostao upamćen po vanvremenskom hitu "Mali mrav", preminuo je 9. februara 2008. godine, iznenada u jednoj kafani u Kraljevu.

Njegova smrt u boemskom okruženju, koje je ujedno bilo i njegov dom, ostavila je neizbrisiv trag na estradi i u srcima onih koji su ga poznavali.

Tomislav je život bukvalno završio tamo gde ga je i proveo - u kafani.

Vlasnik kafane se oglasio

Vlasnik kafane Čeda, koji je pevača poznavao od malih nogu, podelio je detalje o toj kobnoj noći.

- Desilo se uveče, tačnije noću, oko dva sata posle ponoći. Tomislav je došao iz jedne kafane gde je bila muzika. Naručio je pivo i porciju pršute, popio je gutalj i pao je - rekao je on.

Čeda u tom trenutku nije bio u lokalu, već ga je pronašla konobarica koja je odmah pozvala gazdu.

- Voleo je da se osami. Poručivao je meze, pršutu, sir, a od pića je voleo pivo. Nije nikada pevao. Ovde je imao svoj mir. Odličan i dobar, ali pri alkoholu nije bio najbolji. Bio je pošten, nije nikog prevario. Cenili su ga - prisetio se prijatelj Čeda.

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