Dugogodišnji član Beogradskog dramskog pozorišta, Dragiša Milojković, preminuo je juče u 55. godini života, saopštilo je ovo pozorište sa Crvenog krsta.

Rođen je 1971. godine u Jagodini, a glumu je diplomirao na akademiji u Novom Sadu, u klasi profesora Petra Banićevića.

Tokom svoje uspešne karijere, pored dugogodišnjeg angažmana u Beogradskom dramskom pozorištu, ostvario je zapažene uloge i na drugim pozorišnim scenama.

Televizijska publika ga posebno pamti po upečatljivim ulogama u popularnim domaćim serijama, među kojima se izdvajaju "Mješoviti brak", "Seljaci" i "Zvezdara".

Iz njegovog matičnog teatra navedeno je da će vreme i mesto sahrane biti naknadno objavljeni.

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