Iako na prvi pogled deluje kao čudan detalj, iza njega stoji praktična poruka namenjena drugim vozačima i policiji.

Šta znači beli peškir na retrovizoru

Ideja je predstavljena u video-sadržaju popularnog Jutjub kanala posvećenog svakodnevnim „trikovima" za vozače. Prema toj priči, beli komad tkanine vezan za retrovizor treba da posluži kao signal da je automobil u kvaru i da je vozač privremeno otišao po pomoć - umesto da bude protumačen kao napušteno vozilo.

Svrha znaka je jasna: sprečiti da službe za odvoz vozila ili nadležni organi tretiraju automobil kao napušten i uklone ga sa lica mesta, dok vozač u međuvremenu traži asistenciju.

Podeljene reakcije gledalaca

Objava je izazvala priličnu raspravu među gledaocima. Deo komentatora tvrdi da nikada u dugogodišnjem vozačkom iskustvu nije čuo za ovu praksu i sumnja da se uopšte može smatrati opšte poznatim signalom. Slično su reagovali i pojedinci sa iskustvom u struci povezanoj sa vučnim službama, navodeći da im ovakav znak nikada nije bio poznat kao standardna oznaka.

Bilo je i onih koji su ukazali na moguću manu ovog rešenja – da bi vidljiv beli peškir mogao da privuče pažnju potencijalnih lopova, signalizirajući im da je vozilo privremeno bez nadzora i da mogu slobodno da pretraže unutrašnjost.

Ipak, znak nije potpuno izmišljen

Uprkos skepsi dela javnosti, praksa vezivanja bele tkanine za automobil kao znaka za pomoć zaista postoji u pojedinim delovima sveta i pominje se čak i u zvaničnim vozačkim priručnicima. Kao primer se navodi američka država Severna Karolina, gde se vozačima zvanično preporučuje da vežu belu tkaninu za ručku vrata ili antenu ukoliko im je potrebna pomoć na putu.

Da li vredi primeniti ovaj trik

Kako signal nije univerzalno poznat niti prihvaćen van određenih regiona, njegova efikasnost zavisi od toga da li ga okolina prepoznaje. Za vozače koji putuju kroz krajeve gde ovakva praksa postoji, može biti koristan dodatni signal za pomoć. U sredinama gde nije rasprostranjen, međutim, isti gest može proći nezapaženo – ili, kako upozoravaju kritičari, čak privući neželjenu pažnju na vozilo, prenosi kurir biznis.