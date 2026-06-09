Hrvatska policija je danas oko 8.35 sati primila dojavu da je u Vrsaru, u blizini aerodroma, pao manji avion.

Jedna osoba je povređena, pa su na teren upućene sve hitne službe, izvestili su iz policije.

Podsetimo, stravična avionska nesreća dogodila se u prošlog četvrtka u Istri, kada se mali avion nemačkih registarskih oznaka srušio kod Medulina, na predelu Campanož.

Lekari su mogli samo da konstatuju smrt četvorice muškaraca koji su se nalazili u avionu.

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