Upravo zato su optičke iluzije i vizuelni testovi ličnosti postali izuzetno popularni na internetu, jer navodno mogu da otkriju skrivene aspekte naše psihe na osnovu prve stvari koju primetimo.

Nova optička iluzija koja kruži mrežama postavlja jednostavno pitanje: šta ste prvo videli na slici? Odgovor bi, prema tumačenjima, mogao da ukaže na određene crte vaše ličnosti, uključujući i one koje možda nisu najpoželjnije.

Na ilustraciji se nalaze četiri elementa koje je moguće uočiti: žena, reka, most i čamac. Svaki od njih, prema psihološkoj interpretaciji ovog testa, nosi drugačije značenje i može da ukazuje na različite obrasce ponašanja.

Žena

Ako vam je prvo pažnju privukla žena, to može da znači da ste osoba koja pridaje veliki značaj spoljašnjem izgledu – kako svom, tako i tuđem. To ne mora nužno da ukazuje na površnost, ali može da sugeriše da u stresnim situacijama često pravite poređenja sa drugima kako biste procenili sopstvenu vrednost. Takođe, skloni ste analizi sopstvenog izgleda, naročito u trenucima nesigurnosti.

Reka

Ukoliko ste prvo primetili reku, moguće je da vam je društveni status važan faktor u životu. Iako cenite odnose sa ljudima, ambicija i profesionalni uspeh često imaju prioritet. To ponekad može dovesti do toga da procenu drugih ljudi zasnivate više na njihovom statusu nego na njihovom ponašanju.

Most

Ako je most bio prvi element koji ste uočili, to može ukazivati na izazove u razumevanju tuđih emocija. Ne znači da ste bezosećajni, već da vam empatija možda ne dolazi spontano i da vam je ponekad potrebno više vremena da se povežete sa osećanjima drugih ljudi.

Čamac

Ako vam je pažnju prvo privukao čamac, moguće je da ste veoma samostalni i naviknuti da se oslanjate isključivo na sebe. Iako je to snaga, ponekad može dovesti do opterećenja jer teško prihvatate pomoć drugih, iako bi vam ona mogla olakšati svakodnevne situacije.

Ovakvi vizuelni testovi ličnosti nisu naučno dijagnostički, ali mogu biti zanimljiv način da kroz igru razmislimo o svojim navikama, reakcijama i načinu razmišljanja.