Vozače u Hrvatskoj ovih dana na pojedinim benzinskim pumpama dočekalo je obaveštenje koje je izazvalo brojne reakcije.

Na pumpama kompanija INA i Petrol postavljene su poruke u kojima se navodi da se uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva.

Ograničenje do daljeg

Na obaveštenjima stoji da je odluka stupila na snagu 24. jula 2026. godine i da će važiti do daljeg.

Istovremeno je navedeno da je maksimalna količina goriva po jednom točenju ograničena na 300 litara.

Ni INA ni Petrol za sada nisu saopštili zbog čega je uvedena ova mera.

Očekuje se rast cena

Ograničenje je uvedeno nakon što su u javnosti objavljene informacije o mogućem povećanju cena goriva, naročito dizela.

Hrvatski premijer Andrej Plenković potvrdio je da će gorivo poskupeti i istakao da su mogućnosti Vlade prilikom određivanja novih cena ograničene.

Kako je naveo, država će nastaviti da pomaže građanima i privredi kroz mere subvencionisanja, ali da prostor za dodatne intervencije nije veliki.

Izvor: Index.hr