Austrijski mediji objavili su identitet jedne od žrtava stravične avionske nesreće koja se dogodila u četvrtak kod Medulina, kada se mali avion srušio neposredno pre sletanja. Među poginulima nalazi se i poznati austrijski biznismen Valter Pondorfer, čovek kojeg su mnogi smatrali jednim od pionira moderne industrije zabavnih parkova u Austriji.

Prema navodima austrijskog lista Kronen Zeitung, Pondorfer je imao 65 godina i bio je osnivač kompanije „Funtime“, poznate po projektovanju i izradi adrenalinskih atrakcija i tornjeva za slobodan pad koji se nalaze u zabavnim parkovima širom sveta.

Atrakcije iz Austrije osvajale svet

Kompanija koju je osnovao godinama je razvijala i gradila adrenalinske sadržaje za velike zabavne centre u brojnim državama, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Saudijsku Arabiju i Dubai.

Među najpoznatijim projektima firme „Funtime“ nalazi se i čuveni „Freefall Tower“ u bečkom Prateru, impresivna atrakcija visoka više od 100 metara, koja je postala jedan od simbola ovog poznatog zabavnog kompleksa.

Zbog velikog doprinosa industriji zabave, Pondorfer je u austrijskoj javnosti bio prepoznat kao jedan od najuticajnijih ljudi u tom sektoru.

Avion se srušio neposredno pre sletanja

Prema dosadašnjim informacijama, avion tipa „Beech G36 Bonanza“ poleteo je iz Austrije ka Hrvatskoj, a tragedija se dogodila neposredno pre planiranog sletanja na sportski aerodrom u Medulinu.

U letelici su se nalazile četiri osobe, svi austrijski državljani starosti 40, 48, 58 i 65 godina, a niko nije preživeo nesreću.

Istražitelji su saopštili da su dve osobe koje su bile u avionu posedovale pilotske dozvole, što dodatno komplikuje istragu o uzrocima pada.

Svedoci opisali jezive poslednje trenutke leta

Posebnu pažnju istražnih organa privlače poslednji trenuci leta, koje su opisali očevici sa zemlje.

Prema njihovim navodima, avion je u jednom trenutku leteo potpuno normalno na visini od približno 300 metara. Međutim, ubrzo nakon toga dogodio se dramatičan preokret.

Svedoci tvrde da je letelica iznenada ušla u spiralno obrušavanje, bez vidljivih znakova usporavanja ili tehničkih problema koji bi mogli da se primete spolja.

Nakon približno jednog i po okreta, avion je pod velikim uglom udario u tlo.

Oni koji su prisustvovali nesreći navode da pre udara nisu primetili ni požar ni eksploziju, zbog čega istražitelji pokušavaju da utvrde šta je dovelo do naglog gubitka kontrole nad letelicom.

Istraga u toku

Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile tačan uzrok tragedije koja je odnela četiri života. Očekuje se analiza ostataka aviona, kao i svih dostupnih podataka o letu, kako bi se rekonstruisali poslednji trenuci pre kobnog pada.

Prema pisanju austrijskih medija, smrt Valtera Pondorfera izazvala je veliku pažnju javnosti, budući da je reč o čoveku čije su atrakcije decenijama bile deo najvećih zabavnih parkova širom sveta.