Posle održanog sastanka EU - Zapadni Balkan u Tivtu, uz prisustvo i našeg predsednika Aleksandra Vučića, šta su mogli crnogorski mediji da urade od muke.

Skoro preko cele prve strane objavljena je fotografija potpredsednice poslaničke grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu. Ova slika je pomenutoj gospođi jedinstvena pa će sigurno tu stranicu da urami i čuva u kući i u kancelariji, sigurno će joj urednik posle ovakvog intervjua pokloniti bar dva primerka! A pomenuta dama je izjavila da je Aleksandar Vučić loše prošao na sastanku EU - Zapadni Balkan.

Jasno je da su urednici Vijesti jedva našli sagovornika iz EU koji može da izgovori ovakvu notornu laž. Ovo je neverovatno, obzirom da su gledaoci širom Evrope mogli da vide srdačne susrete našeg predsednika sa svim relevantnim predstavnicima EU i to kako na zajedničkom sastanku, tako i u bilateralnim susretima sa mnogim predsednicima država.

Predsednik Francuske Emanuel Makron je čak pred desetinama novinara javno pohvalio uspehe i napredak Srbije, kao i našeg predsednika Aleksandra Vučića.

Ovakvo pisanje podgoričkih medija bliskih vlasti ne treba da čudi, jer je u toku sveopšta haranga protiv Srbije i njene vlasti. Otišlo se čak dotle u ograničenju slobode medija, da je zabranjeno emitovanje TV Informer u Crnoj Gori.

Možemo slobodno ostaviti po strani crnogorski kriminalni milje koji je u toj državi prisutan desetinama godina unazad, a ne smeta nikome, a najmanje Interpolu ili Evropolu.

Pre dvadeset godina odvojili su se od državne zajednice sa Srbijom i krenuli u za njih svetlu budućnost, nekako odmah potom priznali su okupiranu teritoriju Srbije, Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu. Bez referenduma pristupili su NATO paktu i normalno uveli sankcije Rusiji.

Pokušali su da preuzmu Srpsku pravoslavnu crkvu i da je prevedu u nekakvu crnogorsku, ali u tome, zbog velikog otpora srpskog stanovništva nisu uspeli.

Da bi se umilili Albancima, malo je što su priznali Kosovo kao nezavisnu državu, nego su periferiji Podgorice, gde većinom žive Albanci, dali status opštine Tuzi.

Srbima koji po zadnjem popisu čine trećinu stanovništva u Crnoj Gori, a Crnogorci ukupno manjinu, nisu dali pravo na jezik i ćirilično pismo. Čak su u svom pismu dodali neko izmišljeno slovo da bi bilo posebno i koriste latinicu, iako su Crnogorci od vajkada pisali ćirilicom.

Doneli su u Podgoričkoj skupštini i Rezoluciju o Srebrenici, da se tamo desio genocid.

Najnovije je donošenje zakona kojim se navodi da je Srbija 1918. godine izvršila aneksiju Crne Gore, ne priznajući odluku tadašnje Podgoričke skupštine o prisajedinjenju Srbiji.

Normalno da je za vlast u Podgorici za sve i svašta kriva Srbija.

Ovolika servilnost crnogorske vlasti prema zemljama EU, a pogotovo Hrvatskoj i zvaničnom Sarajevu ima dva motiva.

Jedan je da se pokaže da je Crna Gora sto posto na putu EU i da bez pogovora izvršava sve što se od nje traži.

Drugi motiv, izuzetno važan, je da se operu ratne i kriminalne biografije crnogorskog rukovodstva, na čelu sa Milom Đukanovićem.

Dobro znaju u Hrvatskoj da je početkom septembra 1991. godine tadašnja JNA ušla u još nepriznatu Hrvatsku, a sastavljena skoro apsolutno od vojnika i rezervista iz Crne Gore.

Došla je vojska do Dubrovnika, koji je granatiran sa brda Srđ. Iz marina Rijeke dubrovačke odvezeni su svi veliki gliseri i jahte, prevashodno stranih državljana, a potom korišćeni za šverc cigareta koji je organizovala crnogorska vlast.

Sve vile i vikendice hrvatskih državljana u Konavlima bile su opljačkane do golih zidova.

Javna je tajna da su stanovnici gradića Cavtat dali određenim komandantima tih jedinica milion maraka da ne silaze sa magistrale ta tri-četiri kilometra do grada.

Celokupna oprema sa aerodroma Ćilipi prebačena je u Crnu Goru.

A najvažnije je da je ljubimac Zapadne Evrope i veliki državnik Milo Đukanović, tadašnji predsednik Crne Gore, u vojnoj uniformi vršio smotru svojih vojnika negde u okolini Trebinja, o čemu postoje slike i filmski snimci.

Pa kako onda umilostiviti Hrvatsku da im ne pravi smetnje za ulazak u EU?

Pored svega navedenog, što su po nalogu Hrvatske činili prema Srbiji, dali su joj i teritoriju Prevlake, čime su omogućili Hrvatima da kontrolišu ulaz u Boku kotorsku.

Ali, avaj, Hrvatima je sve to malo, pa je njen predsednik vlade Andrej Plenković pre dva dana uslovio napredak Crne Gore ka EU rešavanjem mnogih otvorenih bilateralnih pitanja, kao što su:

• proširenje akvatorije oko Prevlake

• zahtev za obeštećenjem navodno bivših logoraša

• rešavanje sudbine nestalih

• procesuiranje ratnih zločina

• rešavanje imovinsko-pravnih sporova hrvatskih porodica, od kojih neki datiraju od početka XX veka

Još će uslediti mnogi zahtevi, kao i poniženja za crnogorsku vlast i njene građane, a nama je u želji za maksimalnim dobrosusedskim odnosima, kako stalno ističe naš predsednik Aleksandar Vučić, ostalo da vidimo dokle će Srbija crnogorskoj vlasti biti jedini arhineprijatelj u Evropi.