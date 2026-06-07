Mladić koji je jutros oko pet sati izboden na Zelenom vencu je, kako se saznaje, državljanin Slovenije.

Prema nezvaničnim informacijama, u Ulici Gavrila Principa jutros je najpre došlo do verbalnog sukoba i svađe, a potom i tuče, kada su dve osobe napale slovenačke državljane M. J. (27) i E. K. (29), a jedan od napadača je M. J. ubo nožem u predelu noge.

U blizini mesta napada zatekla su se dva policijska službenika koji su u tom momentu bili van službe, a koji su uhapsili napadače.

Napadači su identifikovani kao braća L. B. (30) i K. B. (27), kod kojih je pronađen i nož kojim je izvršen napad.

Povređeni mladići prevezeni su u Urgentni centar, gde su im konstatovane lake telesne povrede.

Alo/Telegraf

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