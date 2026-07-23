Muškarac D.M. (33) iz Topole uhapšen je zbog sumnje da je namerno izazvao veliki požar u kojem je pričinjena materijalna šteta procenjena na oko 12 miliona dinara. Vatra je progutala senjak, a zatim se proširila i na poljoprivredne mašine i mehanizaciju.

Prema informacijama Policijske uprave u Kragujevcu, uhapšeni D. M. sumnjiči se da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Kako se sumnja, on je 18. jula namerno zapalio seno koje se nalazilo u komšijinom senjaku. Plamen je ubrzo zahvatio čitav objekat, a vatra se potom proširila i na radne mašine i poljoprivrednu mehanizaciju koja se nalazila u blizini.

U požaru je sve potpuno uništeno, a prema prvim procenama ukupna pričinjena šteta iznosi oko 12 miliona dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Nakon isteka ove mere, D. M. će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o daljem toku postupka.

Istraga je u toku i treba da utvrdi sve okolnosti ovog slučaja, kao i motiv zbog kojeg je, kako se sumnja, došlo do namernog izazivanja požara.