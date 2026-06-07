U Rači se danas okupio ogroman broj ljudi koji pružaju podršku politici Aleksandra Vučića i Srpskoj naprednoj stranci.

Ljudi su se veselili i pokazali da samo zajedništvom i uzajamnim poštovanjem Srbija dalje može da napreduje.

Nešto južnije nalazila se predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja se sa građanima sastala u Vranju.

Podsećamo, i juče su u gradovima Srbije održani posećeni skupovi podrške stranci (Kraljevo, Novi Banovci, Čoka) na kojima su se građani sastali, razmenili mišljenja i družili se.