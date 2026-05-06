

Tinejdžer (19) iz Beograda brutalno je izboden nožem po glavi, vratu i leđima u klasičnoj sačekuši kod Mostarske petlje. Njega su napadači navodno izvukli iz automobila, pretukli ga i izboli, a lekari mu se sada bore za život!

Kako saznajemo, užasan napad dogodio se u noći između ponedeljka i utorka, oko 23.25 sati, u Manasijevoj ulici u beogradskoj opštini Savski venac, kada je u bolnicu primljen mladić M. P. star svega 19 godina sa zastrašujućim povredama.

- Primljen je sa brojnim povredama glave, vrata, leđa i tela. Izudaran je i izboden nožem. Ima višestruke povrede, i to duboke više od 10 centimetara. Njegovo stanje je teško i lekari se bore za njegov život - navodi izvor blizak istrazi.

Međutim, pozadina ovog incidenta ledi krv u žilama. Tinejdžer je bio žrtva brutalnog napada iza kojeg stoji nekoliko osoba, za kojima policija traga. Sumnja se da je reč o neraščišćenim računima odranije, zasad se ispituje zvanični motiv.

Prema pisanju beogradskih medija, napad se dogodio gotovo nasred ulice naočigled prolaznika. Telegraf.rs navodi da je tinejdžer policajcima ispričao da se u trenutku napada nalazio u svom automobilu marke „golf“ s drugom, kada ih je presrelo više osoba. Oni su, kako se sumnja, zaustavili vozilo, a zatim M. P. izvukli napolje i zadali mu više udaraca po telu. Zatim su mu nanete i zastrašujuće ubodne rane, jer je jedan od napadača izvukao oštro hladno oružje i ubadao žrtvu po glavi, vratu, leđima i ostatku tela. Posle krvavog pira napadači su pobegli u nepoznatom pravcu. Pregledaju se nadzorne kamere širom grada, kako bi se napadači identifikovali, locirali i uhapsili.

Inače, isto veče se dogodio još jedan zastrašujući napad na drugog tinejdžera. Maloletnik L. Č. (15) brutalno je pretučen nasred ulice na Voždovcu. Njega je u večernjim satima u Ulici vojvode Stepe presrela grupa od četiri mladića, koji su mu naneli više povreda. Sumnja se da je reč o navijačima, a maloletnik je hitno prevezen u Urgentni centar. Zadobio je višestruke povrede glave i tela.

