Luka B. (23) iz Kragujevca uhapšen je zbog jezivog pokušaja ubistva u kući svoje bivše partnerke Milice (22) u naselju Beloševac. Pomahnitali mladić je sinoć oko 19.30 časova kuhinjskim nožem više puta ubo bivšu emotivnu partnerku u predelu stomaka i grudnog koša, potom njenog dedu (66), kao i kako nezvanično saznajemo dedinu rođenu sestru koja je živela tu sa njima u domaćinstvu.



U kući se u trenutku napada nalazila i Miličina majka, tašta osumnjičenog, koja je u opštem haosu i panici uspela da pobegne od podivljalog krvnika, ali je tokom trčanja pala i slomila nogu.



Sve troje izbodenih su u kritičnom stanju hitno prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu. Zbog težine povreda i obilnog krvarenja, žrtve su odmah sprovedene u operacionu salu. Lekari su tokom višesatne hitne intervencije vršili detaljne preglede i sanaciju teško oštećenih unutrašnjih organa, a njihovo stanje se i dalje pomno i neprekidno prati.



- Imaju višestruke ubodne rane u predelu trbuha, grudnog koša i ekstremiteta. Nakon što je sprovedena kompletna dijagnostika obavljene su i hitne operacije. Oba pacijenta su trenutno stabilnog postoperativnog statusa, optimalnih vitalnih parametara i njihovo stanje se dalje intenzivno prati – rekao je izvor blizak slučaju.



Prema rečima ogorčenih meštana Beloševca, ovaj napad je kulminacija dugogodišnjeg maltretiranja, a nasilnik je otvoreno najavljivao da će počiniti zlo.



– Pričaju da je taj mladić tri puta zvao i otvoreno pretio da će da ubije bivšu devojku. Svaki put je porodica te jezive pretnje prijavila policiji. Ipak, nažalost, niko ih nije zaštitio na vreme. Nasilnik je i ranije pravio velike probleme. Devojka, sa kojom ima dete, pobegla je od njega jer su živeli u katastrofalnim uslovima i vratila se kod svojih. Sinoć dok smo gledali dnevnik, odjednom smo videli rotacije, policiju i Hitnu pomoć ispred njihove kuće. Odmah smo znali da se desilo ono najgore – priča jedan uznemireni komšija za "Alo!".



Komšije za uhapšenog Luku nemaju nijednu lepu reč i opisuju ga kao lokalnog probisveta koji je maltretirao i rođenu familiju.



– On u životu ništa nije radio, samo je gluvario. Od rođenog dede, koji jedva sklapa kraj s krajem, stalno je tražio pare. Nesrećni čovek se svaki put sažali i da mu ih. Izbo je ove nesrećne ljude po celom telu, kažu da je dedu ubo dva puta u stomak, a isto toliko i nesrećnu devojku, kao i dedinu sestru. Tašta je u opštem haosu i strahu uspela da pobegne iz kuće do obližnje kladionice kako bi potražila spas, ali je u tom trčanju i panici pala i polomila nogu. Ti ljudi su divna i fina porodica, molimo se samo da uspeju da prežive ove strašne povrede – dodaje naš sagovornik.

Osumnjičenom L. B. јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Kraguјevcu, gde će biti saslušan.

Pobegao nakon krvavog pira

Nakon što je izmasakrirao bivšu partnerku i njene rođake, osumnjičeni Luka B. je seo u automobil i pobegao sa mesta zločina. Međutim, kragujevačka policija je reagovala munjevito. Brzom i efikasnom akcijom na terenu, patrola je locirala njegovo vozilo nedaleko od kuće u kojoj je počinio krvavi pir i odmah ga lišila slobode. Kod njega je pronađen i kuhinjski nož kojim je, kako se sumnja, izvršio ovaj stravičan napad.

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