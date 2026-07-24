

Mladi državljanin Norveške (21) završio je u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama zbog sumnje da je na plaži Bačvice silovao turistkinju (19) iz Irske koju je, kako se sumnja, upoznao samo nekoliko sati ranije u jednom splitskom noćnom klubu.On tvrdi da silovanja nije bilo, već da su se samo poljubili i da je nagazio na morskog ježa!

Kako piše Slobodna Dalmacija, sudija istrage odredio je Norvežaninu pritvor na predlog Županijskog državnog tužiaštva u Splitu zbog opasnosti od bekstva, jer nije državljanin Hrvatske i nema prijavljeno prebivalište niti boravište u toj zemlji. Prema policijskoj prijavi, mladi Norvežanin, koji je inače mornar, upoznao je devojku 19. jula oko jedan sat posle ponoći u noćnom klubu na području Poljuda. Navodno su zajedno pili alkohol, pri čemu je devojka popila duplu votku sa energetskim pićem, dok je on popio jedno piće. Nakon druženja, mladić ju je pozvao da zajedno odu u jedan klub na plaži. Ona je pristala, nakon čega je pozvao taksi kojim su se odvezli do područja Bačvica.

Prema navodima iz prijave, mladić ju je pitao da li želi da se kupa. Kada je odgovorila potvrdno, skinula je odeću, nakon čega je i on skinuo svoju i zajedno su ušli u more. Kako se navodi, dok je devojka plivala, mladić joj je prišao, uhvatio je oko struka i povukao prema sebi.

-Ona je, prema prijavi, pokušala da se udalji i rekla mu da prestane, ali je on ponovo doplivao do nje i rukama je povukao prema sebi. Devojka mu je, kako tvrdi, više puta govorila da ne želi seksualni odnos i pokušavala da se udalji. Prema njenim navodima, mladić je ipak nastavio, govorio joj da se opusti i da će sve biti u redu, nakon čega je navodno došlo do seksualnog odnosa u moru - navodi izvor za hrvatske medije.

Kako pišu lokalni mediji, devojka je posle toga uspela da se oslobodi, izađe iz vode, obuče se i pobegne prema plaži plačući. Kada je kasnije stigla do prijateljica, ispričala im je šta se dogodilo. One su, prema pisanju hrvatskih medija, primetile da joj je kosa bila mokra, maskara razmazana i da je bila veoma uznemirena.

Međutim, mladi Norvežanin izneo je potpuno drugačiju verziju događaja i tvrdi da seksualnog odnosa nije bilo.

On je, prema navodima svoje odbrane, potvrdio da su se upoznali u noćnom klubu i da su zajedno otišli do plaže kod Bačvica. Kako je rekao, skinuli su se i ušli u more, ali su ubrzo izašli jer su se, navodno, oboje povredili na morske ježeve.Tvrdio je da su potom seli na plažu, zapalili cigaretu i čekali taksi, a da je njihov jedini fizički kontakt bio poljubac.



Ostaje iza rešetaka dok traje istraga

Tokom nastavka postupka biće sprovedena veštačenja tragova pronađenih na odeći, kao i analiza krvi i urina, što bi trebalo da pomogne istražiteljima da utvrde okolnosti događaja. Dok se istraga ne završi, 21-godišnji državljanin Norveške ostaje iza rešetaka istražnog zatvora na splitskim Bilicama.

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