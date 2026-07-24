Srećom, većina biljaka na vreme pokazuje da joj nedostaje vlaga, samo je potrebno da prepoznate te signale.

Jedan od prvih simptoma jeste promena izgleda lišća. Listovi mogu izgubiti intenzivnu zelenu boju, postati bledi i bez sjaja. Ako se biljka dugo ne zaliva, lišće će početi da se suši i otpada. Ipak, potpuno žuti listovi mogu ukazivati i na preterano zalivanje ili manjak hranljivih materija.

Još jedan čest znak su suve i braon ivice listova. Iako se to često dešava zbog nedostatka vode, isti problem mogu izazvati i jako sunce ili suv vazduh, posebno kod sobnih biljaka.

Kod pojedinih vrsta listovi počinju da se uvijaju ili smežuraju. Sukulenti tada troše zalihe vode koje čuvaju u svojim listovima, pa oni postaju naborani. Pre nego što povećate zalivanje, proverite da li je zemlja zaista suva.

Biljka kojoj nedostaje vlaga često počinje da odbacuje lišće kako bi sačuvala energiju. Međutim, opadanje listova može biti povezano i sa bolestima, štetočinama ili previše vlažnim zemljištem.

Nedostatak vode utiče i na cvetanje. Biljka može prestati da stvara nove pupoljke ili će postojeći cvetovi početi prerano da otpadaju kako bi sačuvala snagu.

Ako primetite da biljka tokom sezone rasta gotovo uopšte ne napreduje, moguće je da joj nedostaje vode. Naravno, treba imati na umu da mnoge vrste prirodno usporavaju rast tokom perioda mirovanja.

Oslabljene biljke češće napadaju insekti i druge štetočine. Redovno zalivanje, uz pravilnu negu, pomaže da biljka ostane snažna i otpornija.

Najbolji način da izbegnete greške jeste da pre zalivanja proverite vlažnost zemlje prstom ili odgovarajućim meračem. Tako ćete biljci obezbediti onoliko vode koliko joj je zaista potrebno i sprečiti probleme koje izazivaju i suša i prekomerno zalivanje.