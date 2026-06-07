U Sudu za prekršaje u Podgorici došlo je do teškog incidenta i umalo fizičkog obračuna između bivšeg premijera Crne Gore Dritana Abazovića i kontroverznog biznismena Ranka Ubovića, koji je glavom krenuo ka lideru Građanskog pokreta URA. Teži incident i fizički obračun sprečio je policajac zadužen za bezbednost u sudu, koji je odgurnuo Ubovića, a potom ga i upozorio na neprimereno ponašanje.

U sudnici Suda za prekršaje održano je ročište zbog postupka koji je pokrenut upravo zbog ranijeg incidenta između Abazovića i Ubovića u podgoričkom restoranu „Spago“. Krajem avgusta u ovom ugostiteljskom objektu došlo je do koškanja između bivšeg premijera i biznismena, kao i njihovog obezbeđenja. Konobar restorana navodno je Dritana po ulasku pitao hoće li da mu nađe drugo mesto „jer su tu bemaksovci“. Bivši premijer im je tada navodno salutirao, na šta je Ubović odgovorio rečima: „Sram te bilo.“ Tada je Ubovićevo obezbeđenje krenulo ka Abazoviću, nakon čega je došlo do žestokog koškanja i vređanja.

Prema prvim podacima, sve se dogodilo pri ulasku u sudnicu, gde je Ubović navodno trznuo glavom i blago po licu zakačio Abazovića. Lider URA se nije pomerio, a odmah nakon toga policajac je priskočio i odgurnuo Ubovića ka klupama.

- Nemoj da mi vičeš - navodno je tada Ubović rekao policajcu, koji ga je upozoravao da ne pravi incident.

Nakon ulaska u sudnicu, advokat Zoran Piperović pokušao je da smiri tenzije, pa je ročište kasnije održano bez većih problema. Sudija i portparol Suda za prekršaje Ana Bokan saopštila je da je „blagovremenom reakcijom policijskog službenika sprečen dalji sukob“.

Iz Uprave policije (UP) je zvanično saopšteno da je u hodniku suda došlo do bliskog kontakta koji je inicirao Ubović, ali da nije došlo do razmene udaraca.

„Policajac koji je angažovan na poslovima obezbeđenja izdao je upozorenje Uboviću da prestane s takvim ponašanjem, po kojem je on i postupio, pa se konflikt nije nastavio. O događaju je obavešten državni tužilac“, piše u saopštenju policije.

Nakon što je suđenje završeno, bivšeg premijera ispred zgrade suda sačekalo je više službenika policije jer su pripadnici njegovog obezbeđenja odmah prijavili incident. Policija je ispred zgrade detaljno pretresla Ubovića i njegove prijatelje, kao i njihova vozila. Abazović je nakon toga u Centru bezbednosti (CB) Podgorica prijavio incident, a tamo je nešto pre 18 časova pozvan i Ubović kako bi dao izjavu.

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