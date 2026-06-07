OVAN

POSAO: Imate manjak energije tako da niste preterano raspoloženi za neki veći poslovni napor. Bavite se više teorijom, a manje praksom. Pravite plan šta sve treba da uradite.

LJUBAV: Očekuje vas sastanak sa osobom iz prošlosti. Bivši partner se nada nastavku veze, ali mu ponašanjem jasno stavljate do znanja da niste zbog toga pristali da se vidite sa njim.

ZDRAVLJE: Moguće su iznenadne povrede. U tom smislu su ruke i noge ugrožene. Potrebno je da povedete računa o disajnim organima i glavi, jer su mogući problemi sa sinusima.

BIK

POSAO: Zadovoljni ste kako se odvija poslovna saradnja sa inostranim saradnicima. Razmišljate u smeru proširenja saradnje. Planirate da im ponudite nove usluge.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Druga strana vam deluje kao nežna, emotivna i puna razumevanja osoba. Proverite status pošto su potencijalna dešavanja tajnog tipa.

ZDRAVLJE: Skloni ste infekcijama. Najugroženiji su disajni organi i genitalije. Možete patiti i od problema vezanih za spavanje: na primer, bićete skloni nesanici ili preteranom spavanju.

BLIZANCI

POSAO: Zadovoljni ste prilivom finansija. Što se tiče rezultata rada ispod su svakog očekivanja i zbog toga ste nezadovoljni. Imate utisak da ste se džaba trudili.

LJUBAV: Upoznajete osobu koja ostavlja odličan utisak na vas. Muskarac je prikazan kao energična, samouverena, snažna, impulsivna osoba koja vrlo dobro zna šta želi.

ZDRAVLJE: Najbitnije je da se pričuvate hladnih stvari: hladnoće i pića. Grlo vam je jako osetljivo, kao i bubrezi i glava. Motorika nije sjajna pa postoji mogućnost pada i povreda.

RAK

POSAO: Iznenadni problemi ne samo da usporavaju proces rada nego ga onemogućavaju. Ne uspevate da rešite probleme i zbog toga se osećate loše i dolazi do pada samopouzdanja.

LJUBAV: Svesni da je došlo do emotivnom udaljavanja od strane bračnog partnera. Razmišljate da li će i kada da predloži razvod. Vi još uvek želite da se brak održi.

ZDRAVLJE: Imunitet vam je jako slab i neophodno je da ga ojačate u što kraćem vremenskom intervalu. Problemi nastali u ovom periodu imaju potencijal da dugo traju.

LAV

POSAO: Iako želite da obavljate redovne obaveze to nije moguće. Potrebno je da prevaziđete prvo poslovne probleme da bi uopšte radni proces mogao da se pokrene.

LJUBAV: Niste zadovoljni ponašanjem partnera. Voljena osoba vam stalno nalazi mane i kritikuje vas. Potrebna vam je partnerka koja vas obožava i svakodnevno hvali.

ZDRAVLJE: Imunitet je jako slab. Neophodno je da ga ojačate i sprečite potencijalne probleme. Sem toga, skloni ste hroničnim problemima vezanim za kosti i nestabilan pritisak.

DEVICA

POSAO: Niste raspoloženi za posao. Prijao vam je odmor i najradije bi i dalje odmarali. Snagom volje terate sebe da počnete da radite i regulišete zaostale probleme.

LJUBAV: Usamljeni ste i to vam ne prija. Voleli bi da imate drugu polovinu koja bi vas razumela. Razmišljate prilično negativno i pitate se da li ćete ikad naći partnera.

ZDRAVLJE: Bezvoljni ste i umorni. Prisutan je pad energije pa se osećate u skladu sa tim. Za vas bi bilo najbolje da se fizički pokrenete u smislu odlaska na rekreaciju, sport, šetnju...

VAGA

POSAO: Jako ste inventivni i kreativni. Osmišljavate nove poslovne ideje koje vam deluju fenomenalno. Nadređena osoba nije oduševljena i odbija ih zbog čega šte iznenađeni.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je stabilan i ispunjavajući. Zainteresovani ste za proširenje porodice, ali partner smatra da sada nije pravo vreme za dobijanje potomstva.

ZDRAVLJE: Skloni ste problemima sa spavanjem. Imate potrebu da spavate više nego obično ili ste skloni nesanici zbog čega se odlučujete za uzimanje tablete ili čaja da bi se uspavali.

ŠKORPIJA

POSAO: Na poslu je aktuelno previše problema. Pokušavate da ih rešite, ali vam to ne ide od ruke. Prilično ste demotivisani i počinjete da sumnjate u sopstvene sposobnosti.

LJUBAV: Razmišljate o tajnoj simpatiji. Prilično ste pasivni i ne pokušavate da mu se približite. Razlog je status druge osobe odnosno zauzet je. Stalno vam je u mislima.

ZDRAVLJE: Cirkulacija je loša. Može vam biti stalno hladno zbog čega mogu nastati problemi sa bubrezima ili sinusima. Očekuju vas hronični problemi sa kostima.

STRELAC

POSAO: Prilično ste neobjektivni kada je posao u pitanju. Puni ste energije, samouvereni, ali neke ideje su idealističkog tipa i nemoguće ih je ostvariti. Samopouzdanje je naglašeno.

LJUBAV: Nezadovoljni i zabrinuti zbog finansija. Zbog toga svu svoju energiju usmeravate u navedenu oblast. Partner vas u potpunosti razume i podržava vaše napore.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa hormonima. Ukoliko imate problema sa štitnom žlezdom ili dijabetesom neophodno je da redovno koristite terapiju i pazite na ishranu.

JARAC

POSAO: Oblast suđenja je odlično prikazana. U slučaju da imate zakazano ročište odlazite pripremljeni sa razrađenom taktikom i proces neosetno usmeravate u vašu korist.

LJUBAV: Zaljubljeni ste. Partnera ne vidite objektivno. Imate utisak da je on idealan. Ne primećujete da ima probleme i da izbegava da razgovara sa vama o njima.

ZDRAVLJE: Disajni organi su osetljivi, ekstremiteti, ruke i noge, kao i glava. Čuvajte se povreda pošto ste tome skloni. Izbegavajte svađu jer može neplanirano eskalirati u tuču.

VODOLIJA

POSAO: Fokusirani ste na oblast finansija. Odličan je dan za traženje kredita ili pozajmice. Ukoliko ste to već uradili očekuje vas priliv novca. Zbog toga osećate duboko olakšanje.

LJUBAV: Upoznajete novu osobu preko posla. Prvi utisak je naglašeno pozitivan. Odlučujete da obavezno ostanete u kontaktu i da se bolje upoznate. Druga strana vas je zaintrigirala.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa hormonima. Ukoliko ste na bilo kakvoj terapiji nephodno je da je redovno konzumirate. Potrebno je da povedete računa o zdravoj ishrani.

RIBE

POSAO: Imate prilično racionalan i odgovoran pristup poslovnim obavezama. Znate tačno šta želite da postignete i na koji način. Fokusirani ste na ciljeve i postižete ih bez ikakvih teškoća.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Prilično ste se zaneli i imate utisak da je druga strana idealna. Dešava vam se ljubav na prvi pogled. Druga strana budi romantika u vama.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Jako ste odgovorni po pitanju zdravlja i radite sve što je u vašom moći da ga očuvate. Skloni ste zdravoj ishrani koju dopunjujete suplementima.