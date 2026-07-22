Prava drama odigrala se u ponedeljak ujutru u gradu Todaraising u indijskoj saveznoj državi Radžastan, kada je petogodišnji mužjak leoparda izašao iz obližnje šume u potrazi za plenom i izazvao paniku među stanovnicima.

Drama u prodavnici

Sve je počelo oko 8.45 časova, kada su meštani primetili životinju kako se krije u žbunju na obodu grada. Na poziv građana reagovao je šumski volonter Rakeš Mali, koji je izašao na teren kako bi proverio situaciju, ali ga je leopard iznenada napao i povredio po nogama.

Nakon toga, uplašena divlja mačka pobegla je i pretrčala oko 400 metara do centra grada, gde se nalazi lokalna pijaca puna ljudi.

Tamo je leopard nasrnuo na 40-godišnjeg Fateha Lala Kolija, koji je sedeo ispred prodavnice alkoholnih pića, oborio ga na zemlju, a zatim utrčao u radnju. Preskočio je pult i napao 25-godišnjeg prodavca Sandžaja Gurdžara.

Iako ga je leopard šapama i zubima ozbiljno povredio po leđima, glavi, ramenu i nosu, Gurdžar je uspeo da se otrgne i u šoku istrči iz prodavnice.

Kamere su zabeležile napad

Svedoci su brzo reagovali i spustili zaštitnu metalnu rešetku na ulazu u prodavnicu, zarobivši leoparda unutra i sprečivši da napadne još ljudi.

Nadzorne kamere zabeležile su dramatičan napad, ali i trenutke nakon njega, kada je uplašena i dezorijentisana životinja lutala praznom prodavnicom, obarala kutije s pićem i na kraju se sakrila ispod jedne police.

Sva trojica povređenih prevezena su u bolnicu. Volonteru Maliju pomoć je ukazana na licu mesta, dok su Gurdžar i Koli zbog težih povreda prebačeni u veću zdravstvenu ustanovu. Prema dostupnim informacijama, niko od njih nije životno ugrožen.

Policija je ubrzo blokirala čitavo područje i zatvorila pijacu, a na lice mesta stigao je specijalizovani tim za hvatanje divljih životinja iz zoološkog vrta u Džajpuru.

Posle gotovo petočasovne akcije, leopard je uspešno uspavan strelicama sa sedativom, bezbedno izvučen iz prodavnice i vraćen u svoje prirodno stanište, piše India Today.