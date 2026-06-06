Beograđanin je uhapšen nakon što je otkriveno da se u elektronskim cigaretama (vejpovima) koje je naručio i koje mu je dostavila kurirska služba nalazi psihoaktivna supstanca.

Prema prvim informacijama, praćenjem muškarca J. M. otkriveno je da mu je dostavljač kurirske službe predao paket sa vejpovima u kojima se nalazilo ulje sa procentom THC od 83 odsto, piše Telegraf.

Nakon što je preuzeo paket, Beograđanin je zaustavljen od strane policije, a pregledom paketa je ustanovljeno da se u njemu nalazi 50 vejp uređaja.

Pretresom stana osumnjičenog nisu pronađeni drugi tragovi krivičnog dela.

Osumnjičenom J. M. određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Na teret mu je stavljeno krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Šta je THC

THC ili tetrahidnokanabinol je glavni psihoaktivni sastojak marihuane. Koncentracija od 83 odsto THC je ekstremno jaka i predstavlja vrhunac jačina proizvoda od kanabisa. Poređenja radi, klasičan cvet marihuane ovično sadrži između 15 i 25 odsto THC.

Jedno povlačenje dima iz vejpa sa tolikom koncentracijom THC može u organizam da unese veću količinu THC nego ceo prosečan džoint. Psihoaktivni efekti nastupaju gotovo trenutno i mogu biti izuzetno intenzivni, čak i za iskusne korisnike.

Prosečna količina THC u većini vejp uređaja je od 70 do 90 odsto. Zbog naprednih metoda ekstrakcije, ulja u vejpovvima su koncentrati velike čistoće, što ih čin i višestruko jačim od običnog cveta kanabisa.