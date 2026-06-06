Novi slučaj zlostavljanja životinja potresao je Hrvatsku nakon što su meštani Nadina, u blizini Škabrnje, prijavili stravične uslove u kojima se drži više desetina pasa. Prema njihovim tvrdnjama, nadležne službe su više puta obaveštavane o svemu, ali reakcija je izostala.

Aleksandra Hampamer iz udruženja Prijatelji životinja i prirode, poznata po spasavanju napuštenih pasa, kaže da svakodnevno prima uznemirujuće fotografije i snimke sa imanja koje opisuje kao "pakao za životinje".

"Mrtvi psi vise sa drveća"

– Slike i videi stižu mi bez prestanka. Građani su očajni. Čovek u dvorištu u malim kavezima drži dvadesetak lovačkih pasa u zastrašujućim uslovima. Jedu trule iznutrice, buđav hleb i piju užeglu vodu. Svuda su leševi i širi se nesnosan smrad – rekla je Aleksandra Hampamer za hrvatske medije.

Ona tvrdi da su pojedini prizori toliko potresni da ih je teško opisati.

– Mrtvi psi vise sa grana drveća, a živi leže na gomilama fekalija. Mesto je puno miševa i pacova. Psi su toliko puni buva da su na pojedinim delovima tela ostali bez dlake – navela je ona.

Neprekidan lavež i visoka trava

Kako tvrdi, dvorište je zaraslo u visoku travu, zbog čega se do nekih pasa gotovo ne može ni prići.

– Čuje se neprekidan lavež tokom čitavog dana. Vlasnik navodno dolazi svakodnevno, ali ljudi veruju da zbog određenih veza niko godinama nije reagovao, iako su slučaj prijavljivali više puta – kaže Hampamer.

Dodala je i da vlasnik komšijama govori kako voli životinje.

Prema njenim rečima, jedan od pasa je spaljen, a njegovi ostaci se i dalje nalaze u dvorištu.

Policija: Uviđaj je u toku

Novinari hrvatskog portala 24sata kontaktirali su zadarsku policiju kako bi proverili šta je do sada preduzeto.

– Uviđaj je u toku, a o dinamici postupanja ne možemo govoriti. Više detalja imaćemo naredne nedelje – saopšteno je iz policije.

Niz jezivih slučajeva

Ovo nije jedini slučaj koji je poslednjih meseci šokirao Hrvatsku.

Pre nekoliko dana podneta je krivična prijava protiv 45-godišnje žene iz opštine Dvor zbog sumnje da je teško zanemarivala pse koji su bili povereni udruženju za zaštitu životinja koje vodi. Više životinja je uginulo zbog neuhranjenosti i nedostatka veterinarske nege.

Pre manje od mesec dana u jednoj kući na Učki pronađeno je čak 47 pasa u užasnim uslovima. Životinje su bile smeštene u ormare, kade i zamrzivače, a pojedini aktivisti izrazili su sumnju da su izgladneli psi hranjeni ostacima uginulih životinja.

(Telegraf.rs)