Više javno tužilaštvo u Beogradu reagovalo je na izjave predsednice Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Katarine Golubović iznete u emisiji na televiziji Insajder i objavljene na portalu Insajder.net, ocenjujući da su iznete netačne tvrdnje o postupanju tužilaštva.

U saopštenju VJT navodi da je, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, od redakcije zatražilo da u celosti objavi njihov odgovor radi tačnog informisanja javnosti.

VJT: Spisi su zatraženi i nalaze se u tužilaštvu

Tužilaštvo osporava tvrdnje Katarine Golubović da Više javno tužilaštvo nije službenim putem zatražilo predmet od Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Kako navodi VJT, predmet je zvanično zatražen i kompletni spisi se trenutno nalaze u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istovremeno je najavljeno da će u narednom periodu biti objavljena pisana analiza o tome šta se, prema navodima tužilaštva, dogodilo 15. marta 2025. godine.

"Tužilaštvo nikoga ne proganja"

U saopštenju se odbacuju i tvrdnje da tužilaštvo "progoni" učesnike javne debate.

VJT ističe da postupa isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom i da preduzima krivično gonjenje samo kada postoji odgovarajući stepen sumnje da je izvršeno krivično delo.

Navodi se da do sada prikupljeni dokazi ukazuju na postojanje osnova sumnje da je osumnjičeni A. R. izvršio krivično delo pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, kao i krivično delo odavanja tajnih podataka.

Kritike na račun pojedinih pravnika i medija

Više javno tužilaštvo ocenjuje da pojedini pravnici javno komentarišu predmete iako, kako tvrdi, nisu upoznati sa sadržajem spisa niti prikupljenim dokazima.

Takođe navodi da je VJT jedna od najotvorenijih pravosudnih institucija kada je reč o informisanju javnosti, ali da pojedini mediji i nevladine organizacije, prema njihovoj oceni, plasiraju netačne informacije i vrše pritisak na tužioce.

U saopštenju se podseća da je VJT postupalo u više značajnih predmeta, među kojima su slučajevi "Ribnikar", "EPS-Bauwesen", predmet protiv bivšeg sekretara za legalizaciju, kao i slučaj teškog ubistva u restoranu "27", navodeći da su u tim predmetima donete osuđujuće presude ili podignute optužnice.

Na kraju saopštenja Više javno tužilaštvo poručuje da će i ubuduće redovno obaveštavati javnost o svom radu, u skladu sa zakonom i fazom postupka.

Izvor: Više javno tužilaštvo u Beogradu