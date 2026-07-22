Načelnik Združenog štaba SAD, general Den Kejn, zvanično je potvrdio da je avion F-16 „Fajting falkon” (Fighting Falcon), kojim je upravljao ukrajinski pilot, oborio ruski Su-35 „Flanker-E” (Flanker-E) u vazdušnoj borbi.

Ovaj sukob predstavlja prekretnicu za ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, budući da je reč o prvoj potvrđenoj pobedi koju su ostvarili lovci isporučeni sa Zapada od trenutka njihovog raspoređivanja na ratište.

Ovo obaranje dovodi u pitanje operativnu dominaciju koju su ranije uživala ruska vazdušna sredstva.

Napominje se da je reč o staroj verziji F-16 koju su obezbedile evropske vazduhoplovne snage.

Ukrajinci su navodno namamili najbolji ruski lovac (osim Su-57) u zamku i oborili ga. To je osmi Su-35 koji je Rusija izgubila od početka rata, ali prvi koji je oboren u vazdušnoj borbi.

Uspešnim uništavanjem najboljeg moskovskog višenamenskog lovca, ukrajinski piloti su pokazali da moderna zapadna taktika, u kombinaciji sa integracijom naprednih raketa van vizuelnog dometa (BVR), može neutralisati rusko ratno vazduhoplovstvo i preoblikovati borbu za vazdušnu nadmoć.



