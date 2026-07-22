U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Merdara povređeno je šest osoba, među kojima su i troje dece, a među njima i tek rođena beba.

Prema prvim informacijama, udes se dogodio na oko stotinak metara od administrativnog prelaza, na kuršumlijskoj strani.

Povređenima su odmah pomoć ukazale ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija, nakon čega su svi transportovani u Opštu bolnicu u Prokuplju.

Niko od povređenih, prema prvim informacijama, nije životno ugrožen. Dijagnostika je u toku - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće, a policija obavlja uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti udesa.

Alo/Kurir