Porota suda u Lidsu u Velikoj Britaniji proglasila je Adriana Frosta (61) krivim za ubistvo nakon što je sačmaricom usmrtio 26-godišnjeg uljeza koji je pokušao da opljačka njegovu ilegalnu plantažu kanabisa.

Prema navodima tužilaštva, Konor Beti i još dvojica saučesnika upali su u Frostovu kuću u Hemsvortu sa namerom da ukradu drogu i novac. Trojica napadača su se prvo povukla kada su ih oterali Frostovi rotvajleri, ali su se ubrzo vratili naoružani replikom pištolja i nasilno ušli kroz zadnja vrata.

Frost, koji se bavio ilegalnim uzgojem kanabisa, nije pozvao policiju već je uzeo svoju nedozvoljenu skraćenu dvocevku i sačekao uljeze na vrhu stepenica. Kada je Beti ušao u hodnik, Frost je zapucao i pogodio ga u grudi. Mladić je preminuo na licu mesta, dok su njegovi saučesnici pobegli preko zida dvorišta.

Tokom istrage policija je otkrila da je Frost svom bratu poslao fotografiju tela žrtve uz poruku da je „to uradio“. Na snimcima nadzornih kamera kasnije je zabeleženo i kako se smeje nakon pucnjave.

Pretresom kuće pronađena je velika ilegalna plantaža kanabisa, ali i arsenal nedozvoljenog oružja - među kojima su mačete, samurajski mač, bokseri, vazdušna puška i sprej za onesposobljavanje. Policija je pronašla i srebrne poluge vredne oko 147.000 funti.

Frost je priznao uzgoj droge i posedovanje ilegalnog oružja, ali je negirao ubistvo tvrdeći da je reagovao u samoodbrani. Porota je, međutim, ocenila da je upotreba smrtonosne sile bila potpuno nesrazmerna i donela presudu za ubistvo.

Dvojica preostalih učesnika pokušaja pljačke već su osuđena zbog svoje uloge u ovom događaju.

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