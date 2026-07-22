Automobil je nakon sletanja sa puta završio prevrnut na krovu u kanalu punom vode. Polomljena stakla omogućila su da voda za svega nekoliko trenutaka ispuni kabinu, a za dva muškarca i jednu ženu nije bilo spasa.

U novosadskom naselju Klisa jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubila dva muškarca i jedna žena, čiji identitet još nije zvanično saopšten.

Prema prvim informacijama iz istrage, vozač je, najverovatnije zbog oštre krivine, izgubio kontrolu nad "golfom", sleteo sa puta i survao se u odvodni kanal pored kolovoza. Automobil se pri prevrtanju okrenuo na krov, sva stakla su popucala, a voda je veoma brzo prodrla u unutrašnjost vozila.

Prema nezvaničnim saznanjima, nastradali su se u trenutku nesreće vraćali sa pecanja.

Meštani su oko 9.15 časova primetili automobil prevrnut u kanalu u Ulici Majke Jugovića i odmah obavestili policiju. Kada su na lice mesta stigli vatrogasci-spasioci, policija i ekipa Hitne pomoći, zatekli su jeziv prizor.

-Automobil je bio potpuno prevrnut na krovu. Vatrogasci su najpre morali da ga vrate na točkove kako bi uopšte mogli da priđu unutrašnjosti. Tek nakon toga izvučena su tela dve muške i jedne ženske osobe, a vozilo je potom odvezeno na veštačenje. U izvlačenju je korišćen i traktor zbog nepristupačnog terena - kaže izvor sa lica mesta.

Za sada nije poznato zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad automobilom.

-Na tom delu puta nalazi se oštra krivina i jedna od pretpostavki jeste da ju je vozač "ispravio", nakon čega je sleteo u kanal. Da li je to zaista uzrok tragedije, pokazaće istraga i veštačenja - navodi sagovornik upoznat sa slučajem.

Prema rečima meštana, na automobilu su bile zrenjaninske registarske oznake, ali za sada nema potvrde da su stradali sa područja Novog Sada.

Čuli smo da su u pitanju mlađi ljudi koji su se vraćali sa pecanja. Ne verujemo da su iz našeg kraja, jer bismo ih do sada već prepoznali - rekao je jedan od meštana.

Mesto tragedije satima je bilo obezbeđeno policijskim trakama, dok je uviđajem rukovodio dežurni javni tužilac.

Tela nastradalih prevezena su na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde će biti obavljena obdukcija i zvanična identifikacija, kao i utvrđeno da li je smrt nastupila usled utapanja ili povreda zadobijenih prilikom prevrtanja vozila.

Olupina "golfa" upućena je na vanredni tehnički pregled, a policija i tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti ove teške tragedije.