Jedna nemačka influenserka izazvala je lavinu reakcija na TikToku nakon što je objavila snimak sa letovanja u Grčkoj.

Na videu se vidi kako iz plićaka rukama podiže providne želatinozne organizme, a zbog njihovog neobičnog oblika našalila se da je pronašla "besplatne silikonske implante" koji plutaju u moru.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj pregleda i komentara, a mnogi korisnici nastavili su da se šale na račun neobičnog prizora.

Šta su zapravo pronašli u moru?

Ipak, ubrzo je objašnjeno da nije reč ni o kakvom otpadu niti o neobičnom predmetu.

U pitanju su mesečeve meduze, koje su poznate po gotovo potpuno providnom telu i karakterističnim kružnim šarama koje se vide u njihovoj unutrašnjosti.

Stručnjaci objašnjavaju da su ti krugovi zapravo polni organi meduze, koji najčešće imaju oblik potkovice ili kruga.

Njihovo zvono obično je široko između 15 i 30 centimetara, a telo se najvećim delom sastoji od vode, zbog čega izgledaju poput prozirnog gela.

Da li su opasne?

Iako mesečeve meduze uglavnom nisu opasne za ljude, njihov dodir nije preporučljiv.

Njihov ubod najčešće izaziva blago peckanje ili crvenilo, ali stručnjaci savetuju da ih ne treba dirati golim rukama.

Kao i druge meduze, poseduju žarne ćelije kojima hvataju plen, pa je najbolje posmatrati ih iz bezbedne udaljenosti i ostaviti ih u njihovom prirodnom okruženju.

Izvor: TikTok