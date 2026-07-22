Ronioci Žandarmerije uključeni su u potragu na mestu teške saobraćajne nesreće koja se jutros dogodila u novosadskom naselju Klisa, nakon koje su u kanalu pronađena tela dve muške i jedne ženske osobe.

Pripadnici ronilačke jedinice pretražuju vodu u kojoj je završio automobil, kako bi proverili da li postoji mogućnost da se u kanalu nalazi još neko od eventualnih putnika. Kako navode nadležni, reč je o standardnoj proceduri u ovakvim tragedijama, kada se vozilo pronađe u vodi.

Nesreća se dogodila u Ulici Majke Jugovića, kada je automobil iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta i završio prevrnut na krovu u kanalu punom vode.

Građani su oko 9.15 časova primetili vozilo u vodi i odmah obavestili policiju. Na lice mesta stigli su policija, vatrogasci-spasioci, Hitna pomoć, tužilaštvo i ronilačka jedinica.

Vatrogasci su imali težak zadatak jer je vozilo bilo potpuno prevrnuto, a kabina ispunjena vodom. Najpre su morali da ga vrate na točkove kako bi mogli da priđu unutrašnjosti, nakon čega su izvučena tela dva muškarca i jedne žene.

Prema nezvaničnim informacijama, stradali su se navodno vraćali sa pecanja. Sumnja se da je vozač u jednoj oštroj krivini izgubio kontrolu nad "golfom", nakon čega je automobil probio bankinu i survao se u kanal.

Zbog nepristupačnog terena u izvlačenju vozila korišćena je i dodatna mehanizacija, a olupina je nakon uviđaja prevezena na dalje veštačenje.

Identitet nastradalih još nije zvanično potvrđen, a istraga će utvrditi sve okolnosti ove tragedije, kao i da li je uzrok nesreće bila neprilagođena brzina, kvar na vozilu ili neki drugi faktor.