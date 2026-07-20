Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje da su u restoranu u okolini Niša napale zaposlene, oštetile inventar i parkirano vozilo. U incidentu su lakše povređena dvojica muškaraca, među kojima je jedan od osumnjičenih i jedan radnik restorana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su L. S. (31) iz Niša, kao i P. R. (29), A. M. (37) i M. S. (32) iz okoline ovog grada zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Istovremeno, protiv J. V. (28) iz Niša biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je učestvovala u istom incidentu.

Prema sumnjama policije, njih petoro je 18. jula u jednom restoranu u okolini Niša napalo četvoricu zaposlenih, nakon čega su oštetili inventar lokala, kao i parkirano vozilo ispred restorana.

Tokom incidenta lakše telesne povrede zadobili su A. M., jedan od osumnjičenih, i jedan zaposleni u restoranu. Obojici je lekarska pomoć ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

L. S., P. R., A. M. i M. S. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu radi saslušanja.