Šesnaestogodišnji J. N. pretučen je sinoć u Beogradu nakon što su ga, prema navodima, napale dve za sada nepoznate osobe zbog majice jednog kluba koju je nosio.

Kako prenosi Telegraf.rs, maloletnik je čekao autobus na putu kući kada se pored njega zaustavio automobil iz kojeg su izašla dvojica muškaraca.

Prema istim navodima, napadači su od tinejdžera zahtevali da skine majicu, a nakon što je to odbio, više puta su ga udarili po telu, a potom mu skinuli majicu.

Povređenog mladića primetio je radnik obezbeđenja, koji je odmah pozvao policiju. Ekipa Hitne pomoći prevezla ga je u Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći.

Okolnosti napada i identitet osumnjičenih za sada nisu poznati.

Telegraf.rs