Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv penzionisanog katoličkog sveštenika Zlatka K. (65), hrvatskog i nemačkog državljanina koji živi u Nemačkoj, a povremeno boravi u Crikvenici, zbog navodnih pretnji smrću upućenih komšijama.

Tužilaštvo ga tereti za dva krivična dela pretnje, a sudu je predloženo da mu izrekne uslovnu kaznu zatvora od osam meseci sa rokom provere od tri godine.

Prema navodima optužnice, incident se dogodio početkom septembra prošle godine u Crikvenici. Tužilaštvo tvrdi da je Zlatko K. prišao komšiji S. R. dok je radio u dvorištu susedne kuće i počeo da ga vređa nazivajući ga „četnikom“ i „lopovom“. Nakon što se na mestu događaja pojavila i njegova supruga M. R., sveštenik im je, kako se navodi, uputio ozbiljne pretnje.

Navodno je izgovorio reči: „Rešiću vas, imam pištolj. Maknuću vas, imam oružje“, zbog čega su supružnici, prema optužnici, strahovali za sopstvenu bezbednost.

Zlatko K. je tokom istrage negirao sve optužbe. Ispričao je da se tog dana sa kućnom pomoćnicom vratio sa mora i da je ispred garaže zatekao komšiju Stevu R..

– Odmah sam znao da ću imati problema sa njim, pa sam pokušao da ga izbegnem. Međutim, on me je vređao i dovikivao: „Popove, lopove“, kao i da će me „maknuti odavde“. Nikome nisam pretio – izjavio je okrivljeni.

Sa druge strane, S. R. je istražiteljima rekao da ga je sveštenik tokom košenja trave vređao na nacionalnoj osnovi i pretio mu oružjem.

– Vikao je da sam četnik i lopov, a zatim govorio da ima pištolj. Njegova pratilja je takođe uzvikivala da smo četnici. Zbog svega što je rekao, plašim se za sebe i suprugu – naveo je S. R.

Njegova supruga M. R. potvrdila je ove navode. Kako je rekla, buku je čula iz stana, prepoznala glas komšije i izašla napolje.

– Govorio je mom suprugu da je četnik i da je sve pokrao, a zatim da će nas ukloniti. Njegova domaćica je takođe vikala „četnici“ – ispričala je ona.

M. R. je istražiteljima govorila i o ranijim sukobima sa susedom, tvrdeći da je i ranije pokazivao netrpeljivost prema osobama srpske nacionalnosti.

Tužilaštvo je poverovalo iskazima supružnika, uz obrazloženje da je policija odmah nakon događaja izašla na teren, kao i da su oštećeni istog dana podneli krivične prijave.

Prema stavu DORH-a, pretnje su bile ozbiljne i kod oštećenih izazvale stvaran strah, a predstavljaju kulminaciju dugogodišnjih komšijskih nesuglasica.

Zbog toga je protiv Zlatka K. podignuta optužnica za dva krivična dela pretnje. Tužilaštvo je predložilo i da mu do okončanja postupka ostanu na snazi mere zabrane prilaska komšijama na udaljenost manju od 100 metara, kao i zabrana svakog neposrednog ili posrednog kontakta sa njima.

Jutarnji List