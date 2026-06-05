Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful pozvao je Vladimira Putina da pokrene mirovne pregovore u Ukrajini uz evropsko učešće, javlja nemački televizijski kanal n-tv.

"Došlo je vreme da sednemo za pregovarački sto", rekao je ministar, navodi se u saopštenju.

Prema rečima Vejdfula, sukob je dostigao tačku u kojoj ga je potrebno hitno okončati.

Dan ranije, Putin je na sastanku sa šefovima međunarodnih novinskih agencija izjavio da mirovne sporazume u ime Ukrajine mogu potpisati razne osobe, ali da moraju biti legitimni da bi takvi dokumenti bili potpisani. Predsednik Putin je takođe saopštio da je pitanje da li je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski legitimni predstavnik Ukrajine stvar pravnika i pravne analize.

Zelenskom je mandat istekao 20. maja 2024. godine. Predsednički izbori u Ukrajini su otkazani, navodeći kao razlog proglašenje ratno stanje i opštu mobilizaciju. Vladimir Putin je izjavio da je, prema preliminarnim procenama, jedina legitimna vlast u Ukrajini parlament i predsednik Vrhovne rade.

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