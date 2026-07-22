Upravo to pokazao je razgovor američkog influensera Džibrija Bela sa grupom turistkinja iz Irske tokom njihovog boravka u Zagrebu.

Bel, koji već godinama boravi u Srbiji i često govori koliko je zavoleo našu zemlju, prišao je Irkinjama na Trgu bana Jelačića kako bi razgovarao o njihovom putovanju po Balkanu. One su ispričale da prvi put obilaze ovaj deo Evrope i da planiraju da posete više država, ali Srbije nije bilo na njihovoj listi.

Kada ih je upitao da li bi razmislile o dolasku u Srbiju, usledio je odgovor koji ga je iznenadio.

Na pitanje šta im prvo padne na pamet kada čuju za Srbiju, turistkinje su odgovorile da pomisle na rat, rasizam i nebezbednost. Dodale su da smatraju kako se u Srbiji ne bi osećale sigurno.

Američki influenser nije delio njihovo mišljenje. Objasnio im je da u Srbiji živi već više od deset godina i da je upravo ona njegova omiljena zemlja.

„Ljudi me tamo tretiraju sa toliko ljubavi. Kada dođete u Srbiju, ljudi će vas lepo prihvatiti. Ljudi su divni“, rekao je Bel.

Tokom razgovora pomenuo je i istraživanje za koje tvrdi da pokazuje kako je Srbija visoko ocenjena kao zemlja za život ljudi različitih rasa, navodeći da njegovo lično iskustvo potvrđuje takve utiske.

Na kraju je Irkinjama preporučio da prilikom eventualne posete Beogradu obiđu jedan afrički kafić u centru grada, koji mu je, kako kaže, jedno od omiljenih mesta.

Video njihovog razgovora brzo se proširio društvenim mrežama i ponovo pokrenuo raspravu o tome koliko se predstava o Srbiji često razlikuje od utisaka koje stranci steknu kada je zaista posete. Da li će Irkinje promeniti mišljenje i jednog dana obići Srbiju, za sada nije poznato, ali im je Džibri Bel iz prve ruke preneo sasvim drugačiju sliku od one koju su do tada imale.