Predviđeno je da deca tokom leta borave u odmaralištima Crvenog krsta Vojvodine, gde će za njih biti organizovane brojne edukativne i kreativne radionice.

Na današnjoj sednici doneta je i odluka o izdvajanju gotovo milion dinara za nabavku 30 inverter klima uređaja za Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, navedeno je u saopštenju.

Na ovaj način značajno će biti unapređena klimatizacija objekata Instituta, smanjena potrošnja električne energije, povećana energetska efikasnost i obezbeđeni bolji uslovi za boravak pacijenata, njihovih pratilaca i zaposlenih.

Tokom 2025. godine u Institutu je bolnički lečeno više od 10.000 najmlađih pacijenata sa teritorije AP Vojvodine, od kojih je više od 8.000 bilo na lečenju u pratnji roditelja ili drugog pratioca.