On je 2020. godine podneo zahtev za dozvolu za privremeni boravak i rad, očekujući zaposlenje u turizmu na Korčuli. Međutim, umesto radne dozvole, dobio je rešenje o odbijanju zahteva i nalog da napusti Hrvatsku.

Prema obrazloženju hrvatskih institucija, razlog je bila njegova objava na društvenim mrežama, za koju su ocenili da promoviše velikosrpske stavove usmerene protiv teritorijalnog integriteta Hrvatske i da može predstavljati pretnju javnom redu i bezbednosti. Na osnovu procene Sigurnosno-obaveštajne agencije (SOA), zahtev mu je odbijen.

Miloš P. je pokušao da ospori odluku pred svim nadležnim institucijama, ali je izgubio spor pred upravnim sudovima, a na kraju i pred Ustavnim sudom Hrvatske. Tvrdio je da mu nije omogućen uvid u poverljive podatke na osnovu kojih je proglašen bezbednosnim rizikom, zbog čega nije mogao da se efikasno brani.

Samo zbog jedne objave na mrežama Hrvatima je bilo dovoljno da Milošu zabrane ulazak u Hrvatsku, a sve pod izgovorom da je "bezbednosni rizik."