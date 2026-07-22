U istraživanju je učestvovalo oko 35.000 ispitanika iz 28 evropskih zemalja, a svi su odgovarali na jednostavno pitanje – koja država, po njihovom mišljenju, ima najprivlačnije ljude.

Prema prikazanim rezultatima, najveći broj glasova osvojila je Italija. Stanovnici brojnih zemalja centralne i istočne Evrope, kao i ispitanici iz Nemačke i većeg dela nordijskih država, upravo su Italijane izdvojili kao najatraktivniju naciju.

Ipak, rezultati nisu bili isti u svim delovima kontinenta. U Francuskoj, Velikoj Britaniji, Irskoj i Grčkoj najveći broj ispitanika glasao je za Španiju, što pokazuje da se ukusi razlikuju od zemlje do zemlje.

Posebnu pažnju privukli su rezultati sa Pirinejskog poluostrva. Umesto evropskih komšija, Španci su za najprivlačnije izabrali Argentince, dok su Portugalci svoj glas dali Brazilcima, što je mnoge iznenadilo.

Zanimljiv rezultat zabeležen je i u Švedskoj, gde su ispitanici najveće poverenje ukazali upravo sopstvenoj naciji. Ovakav izbor izdvojio je ovu zemlju od većine ostalih učesnica istraživanja.

Kada je reč o regionu bivše Jugoslavije, rezultati su bili gotovo potpuno usaglašeni. Građani Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Severne Makedonije imali su isti odgovor – kao najprivlačnije izdvojili su Italijane.

Autor mape navodi da su podaci preuzeti iz istraživanja agencije OpinionWay (European Survey 2024). Kako su rezultati zasnovani na stavovima ispitanika iz tog perioda, moguće je da bi novo istraživanje danas pokazalo određene promene.

Iako ovakve ankete predstavljaju zanimljiv pregled utisaka i stereotipa, one ne predstavljaju objektivnu procenu lepote. Ipak, mapa je izazvala brojne rasprave na internetu i pokazala da pitanje privlačnosti i dalje izaziva veliko interesovanje širom Evrope.