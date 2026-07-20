B. G. (56) teško je povređen nakon što mu je, kako se sumnja, partnerka M. V. (29) tokom svađe zadala više uboda nožem u predelu grudnog koša. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret joj se stavlja pokušaj ubistva.

Prema nezvaničnim saznanjima, incident se dogodio u Aranđelovcu, gde je M. V. (29), kako se sumnja, nožem napala svog partnera B. G. (56).

Kako saznaje Blic, osumnjičena je muškarcu zadala najmanje dva uboda nožem u levu stranu grudnog koša, usled čega je zadobio teške telesne povrede.

Povređeni muškarac je hitno prevezen u bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, M. V. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena na saslušanje. Na teret joj se stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.

Kako nezvanično saznajemo, slučaj je policiji prijavljen danas, a sve okolnosti pod kojima je došlo do napada biće utvrđene daljom istragom.

Blic