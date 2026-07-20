SBU izvele napad na koordinacioni centar FSB-a

Specijalne snage Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) izvele su uspešan napad na koordinacioni centar i lokaciju na kojoj su bili raspoređeni pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) u jednom odmaralištu na privremeno okupiranoj teritoriji Hersonske oblasti. Prema preliminarnim podacima, u koordinacionom centru ruske bezbednosne službe nalazilo se oko 100 pripadnika ruskih snaga. Obaveštajni podaci takođe ukazuju da je u objektu bilo više od 70 vozila, da je bio pod stalnim naoružanim obezbeđenjem, sa kontrolnim punktovima, inženjerijskim preprekama i podzemnim skloništima. Pripadnici Specijalnog operativnog centra "Alfa" SBU izveli su napad bespilotnim letelicama na lokaciju na kojoj su bili raspoređeni pripadnici ruskih specijalnih službi. Ukupno 13 dronova pogodilo je svoje ciljeve, a u napadu je izbio veliki požar.

Ukrajinci zarobili 64 ruska vojnika

Pripadnici 225. zasebnog jurišnog puka izveli su operaciju čišćenja radi eliminacije infiltriranih grupa ruskih vojnika u područjima Ternuvate, Kosivceve, Rizdvijanka, Verhnja Tersa i Vozdviživka u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su zarobili 64 ruska vojnika. Kako prenosi Ukrinform, 225. zasebni jurišni puk objavio je na Telegramu da je tokom operacije uspešno neutralisao neprijateljske grupe koje su se infiltrirale na pomenutim područjima, uz objavljivanje video-snimka akcije. "Pripadnici 225. zasebnog jurišnog puka sproveli su operaciju čišćenja radi eliminacije infiltriranih neprijateljskih grupa u oblastima Ternuvate, Kosivceve, Rizdvijanka, Verhnja Tersa i Vozdviživka. Tokom operacije zarobljena su 64 ruska ratna zarobljenika", navodi se u saopštenju.

Rusija izvela napad na Pavlograd

Rusija je izvela vazdušni napad na Pavlograd. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, a 13 je povređeno. Spasioci su iz zgrade izvukli 10 osoba, uključujući dvoje dece, prenose ukrajinski mediji.

Najmanje 5 osoba poginulo, 23 povređene u napadu Ukrajine na rusku Belgorodsku oblast

Najmanje pet osoba je poginulo, a 23 su povređene danas u napadu ukrajinskog drona na autobus u ruskoj Belgorodskoj oblasti, saopštio je vršilac dužnosti načelnika oblasti Aleksandar Šuvajev. On je objavio na platformi Maks da je ukrajinski dron ciljano napao putnički autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti, kao i da je među poginulima jedan dečak, preneo je TASS. Šuvajev je napomenuo da se u okružnoj bolnici leče 23 osobe, uključujući i sedamnaestogodišnjeg dečaka, kao i da su tri osobe u kritičnom stanju.

"EU će brzo proizvesti veliku količinu naoružanja za Ukrajinu"

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je u telefonskom razgovoru s novim ukrajinskim premijerom Sergijem Koreckim da će, na osnovu sporazuma o dronovima, industrije zemalja članica EU brzo proizvesti za odbranu Ukrajine najsavremenije naoružanje u velikim količinama. Fon der Lajen je objavila na platformi Iks da je imala veoma dobar razgovor s Koreckim, kao i da će biti nastavljena bliska saradnja na reformama koje unapređuju proces pristupanja Ukrajine EU. "Takođe smo razgovarali o pripremama za zimu i o kritičnoj energetskoj infrastrukturi. Možete računati na našu punu podršku, uključujući i onu koja se odnosi na vaš rad na unapređenju upravljanja energetskim sektorom", navela je Fon der Lajen.

Preokret? Hitno se oglasio Generalštab OSU, poznata je sudbina Sirskog

Generalštab ukrajinske vojske reagovao je danas medijske navode prema kojima je "načelnik Generalštaba Aleksandr Sirski podneo ostavku".

Čeka se zvanično ostavka Sirskog?

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski smenjen je sa funkcije, tvrdi ukrajinski portal „Insajder.ua“.



„Sirski je razrešen dužnosti glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine. Zvanično saopštenje biće objavljeno tokom dana“, navodi se u objavi tog portala na Telegramu.



Podsetimo, prošle nedelje je Vladimir Zelenski ponovo pokrenuo rekonstrukciju vlade. Vrhovna rada smenila je premijerku Juliju Sviridenko, a sa njom je razrešena i čitava vlada, uključujući i ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Prema rečima poslanika Vrhovne rade Jaroslava Železnjaka, Zelenski je Fedorova optužio za neuspeh reforme vojnih odseka za regrutaciju.

Nakon toga su u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima izbili protesti podrške Fedorovu, koji su istovremeno bili usmereni protiv Sirskog.

Novi ministar odbrane još nije imenovan, a Zelenski je vršiocu dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Jevgeniju Hmari poverio obavljanje dužnosti ministra odbrane do imenovanja naslednika.

NATO ne želi mir

Odluka NATO-a da i tokom 2026. godine izdvoji 70 milijardi evra za vojnu pomoć Ukrajini pokazuje da Alijansa ne računa na skoro okončanje sukoba, već da vojnu konfrontaciju sa Rusijom pretvara u dugoročnu stratešku politiku, ocenio je viši savetnik i portparol ambasade Rusije u Južnoafričkoj Republici Kiril Kalinin.

U autorskom tekstu za RT, Kalinin navodi da je Alijansa prestala da se pretvara da je njena podrška Ukrajini privremena, kao i da činjenica da evropske države već drugu godinu zaredom planiraju izdvajanja od približno 70 milijardi evra pokazuje da je vojna pomoć Ukrajini postala redovna budžetska stavka.

Glavno sa novog brifinga Ministarstva odbrane Rusije:

▪️ Ruska sredstva protivvazduhoplovne odbrane oborila su tokom proteklog dana osam navođenih avio-bombi i 917 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine;

▪️ Ruska vojska je tokom proteklog dana gađala mesta za sklapanje i skladištenje ukrajinskih bespilotnih letelica dugog dometa;

▪️ Ruske snage pogodile su radionice za sklapanje i skladištenje besposadnih čamaca Oružanih snaga Ukrajine;

▪️ Snage Crnomorske flote uništile su tokom proteklog dana dva besposadna čamca Oružanih snaga Ukrajine;

▪️ Ukrajinske snage su u dejstvima ruskih grupacija vojske pretrpele gubitke od oko 1.410 vojnika tokom protekla 24 časa.

Zelenski: Udari naših dronova po ruskim logističkim objektima daju rezultate