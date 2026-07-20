Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će penzije u Srbiji uskoro biti povećane na iznos koji će, kako je naveo, biti "značajno preko 500 evra", ističući da su one danas višestruko veće nego pre više od decenije.

Govoreći o ekonomskim rezultatima Srbije, Vučić je uporedio stanje u vreme kada je, kako je rekao, preuzeo vlast sa današnjim pokazateljima. Predsednik Vučić je naveo da je vrednost BDP-a bila 32 milijarde evra kada je on došao na vlast.

- Danas završimo ovu godinu sa skoro 100 milijardi evra. Tri puta veći bruto domaći proizvod. Plata je tada bila 330 evra, danas je 1.050 evra. Može da vam se sviđa, može da vam se ne sviđa. Činjenice, ja mislim, uvek govore bolje od simpatija ili antipatija - rekao je Vučić medijima nakon obilaska Regionalnog trening centra za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu.

Uskoro novo povećanje penzija

Kako je istakao, penzije su bile za vreme bivše vlasti bile 204 evra.

Vučić je istakao da će i penzije uskoro biti dodatno povećane.

- Penzije su bile 204 evra, a sada ćemo ih podići na značajno, značajno preko 500 evra, uz različita druga davanja - rekao je predsednik Vučić.

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