Rusija je tokom vikenda izvela jedan od najvećih napada balističkim projektilima do sada, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski istakao je da su Kijev i oblast oko glavnog grada bili glavne mete.

"Taj napad pripreman je nekoliko dana, uz gomilanje zaliha projektila. Pretnja, naravno, i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija polaže nade u balističke projektile i upravo zbog njih ruski predsednik Vladimir Putin i dalje veruje u svoj rat. Veoma je važno da naši partneri razumeju šta se dešava i da su projektili za protivvazdušnu odbranu neophodni za zaštitu života bukvalno svakog dana", rekao je Zelenski i naglasio da je važno ubrzati sve procese sa evropskim partnerima i Sjedinjenim Američkim Državama.

Da Rusija u poslednje vreme izvodi sve više masovnih udara u kojima koristi velike količine balističkih projektila pokazuje analiza portala "Militarnyi", zasnovana na zvaničnim izveštajima ukrajinskih vojnih službi.

Prema toj analizi, Rusija je u prvih 19 dana jula iskoristila dve trećine planirane godišnje proizvodnje projektila 3M22 Zircon, dok je broj upotrebljenih balističkih projektila premašio njihovu ukupnu mesečnu proizvodnju.

Intenzivna upotreba nagomilanih zaliha mogla bi da ukazuje na rusku nameru da iskoristi ograničene zalihe protivraketne odbrane ukrajinskih oružanih snaga i nanese maksimalnu štetu tokom masovnih napada. Istovremeno, ovakav tempo upotrebe postepeno smanjuje ruske raketne zalihe koje odbrambena industrija ne može blagovremeno u potpunosti da obnovi, navodi Dmitro Šumljanski sa portala "Militarnyi".