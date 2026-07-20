Stanovnici ukrajinskih gradova trebalo bi da počnu da razmišljaju o selidbi za zimu već sada, jer će biti veoma teško, rekao je Taras Čmut, direktor Fondacije "Vrati se živ", a prenosi Strana.ua.

- Fokusiranjem na politiku umesto na rat, nećemo se pravilno pripremiti za zimu. Svi bi trebalo da razmisle gde će biti zimi — možda treba da odu na selo ili u inostranstvo- rekao je.

Ranije je ukrajinski premijer Sergej Korecki , govoreći u Radu pre imenovanja, izjavio da bi sledeća zima u zemlji mogla biti teža od prethodne.

Prošle zime, većina regiona Ukrajine je imala problema sa snabdevanjem električnom energijom i grejanjem zbog oštećenja energetske infrastrukture, a uvedeni su i rasporedi isključenja struje.