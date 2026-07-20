Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Željka R. (53) iz Bijeljine i još devet osoba zbog sumnje da su bili deo organizovane kriminalne grupe koja se bavila međunarodnim švercom droge i drugim krivičnim delima.

Optužnica je podignuta u okviru akcije "Ira", koja je, između ostalog, realizovana na osnovu podataka dobijenih dešifrovanjem komunikacije sa kriptovane aplikacije "Sky".

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv:

Mile R. (48), zvanog Roske

Željka R. (53), zvanog Krečo

Igora V. (47/48), zvanog Giga

Gorana R. (49), zvanog Krtova

Samira A. (60), zvanog Alaga

Mileta I. (41)

U okviru istog predmeta obuhvaćeni su i Saša K. (53), Duško B. (61), zvani Dule, Anđelko Đ. (47), zvani Anđeo, kao i Jovan S. (69), sudija Osnovnog suda u Bijeljini.

Tužilaštvo BiH saopštilo je da je njihov krivični progon ustupljen entitetskim tužilaštvima i sudovima, jer se radi o krivičnim delima koja su definisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Prema navodima Tužilaštva BiH, većina optuženih je sa područja Bijeljine i okoline, a sumnja se da su za komunikaciju koristili kriptovane aplikacije "Sky" i "Anom", preko kojih su bili povezani sa pripadnicima drugih kriminalnih grupa i osobama iz Srbije, Holandije, Španije i drugih država.

Kako se navodi u optužnici, osumnjičeni su planirali, pripremali i izvršavali neovlašćeni promet narkotika, međunarodnu prodaju i transport droge, kao i kupovinu, prodaju i distribuciju opojnih supstanci radi dalje prodaje.

Tužilaštvo će tokom postupka nastojati da dokaže navode optužnice, dok će konačnu odluku doneti nadležni sud.

atvbl.rs