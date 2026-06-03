Američki predsednik Donald Tramp učestvovaće na predstojećem samitu NATO-a u Ankari, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.

"Mislim da je predstojeći samit NATO-a u Turskoj u julu verovatno najvažniji samit u istoriji Alijanse, zato što ima stvari koje moramo da popravimo i raščistimo. Sam predsednik (Tramp) će učestvovati", rekao je Rubio tokom drugog dana svedočenja pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, prenosi Rojters.

Samit NATO-a biće održan u Turskoj u Ankari 7. i 8. jula.





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SAD očekuju da evropske članice NATO-a i Kanada povećaju broj dronova i borbenih letelica u okviru odbrambenih planova Alijanse, pošto Vašington smanjuje svoj doprinos tim segmentima odbrane, izjavio je general Aleksus Grinkvič.



Izjava američkog generala Grinkviča, vrhovnog komandanta NATO-a i šefa američkih snaga u Evropi, usledila je nakon odluke Trampove administracije da smanji raspoloživi fond američkih vojnih kapaciteta za NATO u slučaju krize, prenosi Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta kritikovao NATO i najavljivao evropskim članicama da će morati da preuzmu primarnu odgovornost za konvencionalnu odbranu evropskog kontinenta, a SAD su prošlog meseca obavestile saveznike o odluci da smanje svoj doprinos okviru poznatom kao 'NATO Force Model', koji uključuje fond snaga koje se mogu aktivirati u slučaju krize.

Grinkvičeva izjava, objavljena nakon današnjeg sastanka vojnih planera NATO, bila je prva javna potvrda u kojim oblastima SAD planiraju da smanje svoj doprinos Alijansi i gde očekuju da evropski saveznici samostalno preuzmu odgovornost.

Posadne i bespilotne borbene letelice, kao i pomorska plovila, dve su oblasti u kojima Kanada i evropski saveznici mogu da preuzmu odgovornost sada i u bliskoj budućnosti tokom smanjenja američkog učešća u zajedničkim snagama "NATO Force Modelu" u Evropi.

"Postojala je nezdrava uzajamna zavisnost u 'NATO Force Modelu' od američkih snaga", naveo je Grinkvič u pisanom saopštenju.